Реванш «Локомотива», возрождение «Торпедо» и серия «Спартака»: главные интриги первого раунда плей-офф КХЛ

«Локомотив» намерен отомстить ЦСКА за три поражения подряд в нокаут-раунде, а пребывающее в кризисе «Торпедо» мечтает дать бой СКА. «Спартак» постарается выиграть на льду первую серию Кубка Гагарина с 2010 года, а «Ак Барс» в отсутствие Дмитрия Яшкина — совладать с «Автомобилистом». «Авангард» проверит на прочность вернувшуюся в лигу «Ладу», а сенсационно вылетевший годом ранее «Салават Юлаев» сразится с «Трактором». Главные интриги первого раунда плей-офф КХЛ — в материале RT.

Сумеет ли «Локомотив» сокрушить чемпиона?

Одна из главных интриг последних дней регулярного чемпионата заключалась в том, кто станет соперником действующего обладателя Кубка Гагарина в первом раунде. Да, СКА и «Локомотив» имели старые счёты с ЦСКА и пребывали в гораздо лучшей форме, но начинать поход за трофеем с такого тяжёлого противостояния вряд ли хотели. И дружно проиграли в заключительном матче сезона, предоставив право вершить свою судьбу самим москвичам, а также боровшимся с ними за шестую строчку нижегородцам. Сумей «Торпедо» обойти конкурентов в таблице, болельщиков бы ожидало армейское дерби уже на старте розыгрыша, но оно было бито «Ладой» и осталось на седьмой позиции.

Таким образом, ЦСКА выпал «Локомотив», на перспективах которого в плей-офф армейцы ставили крест три последних года. И если в 2021-м и 2023-м железнодорожники оказали соперникам достойное сопротивление и уступили лишь в семи матчах, то в 2022-м были разгромлены с сухим счётом 0-4.

Но если тогда в ярославцев мало кто верил, то сейчас их шансы на победу оцениваются как довольно высокие. В отличие от оппонентов, они относительно ровно прошли регулярку и, пусть не показывая искромётной игры, добивались результата. Чего не скажешь о переживавших взлёты и падения москвичах, так и не сумевших решить все проблемы перед началом Кубка Гагарина. В десяти встречах они проиграли шесть раз, а верх взяли либо над аутсайдерами, либо над кризисным «Торпедо» и не производят впечатления машины, готовой крушить соперников направо и налево. В ближайшее время лучшей возможности прервать серию и справиться с обидчиком «Локомотиву» может и не представиться, поэтому успеха нужно добиваться здесь и сейчас, иначе есть риск начать следующий соревновательный год с новым наставником.

Придёт ли в себя «Торпедо»?

Что касается подопечных Игоря Ларионова, то за последние несколько месяцев они успели превратиться из лидеров Западной конференции и претендентов на трофей в коллектив, которому желают разве что избежать вылета с сухим счётом. С 26 января нижегородцы уступили в 12 встречах из 14, а на финише потерпели семь поражений подряд. И хотя в большинстве случаев они были биты в ожесточённой борьбе, о чём свидетельствуют десять проигрышей с минимальной разницей, вряд ли этот факт может воодушевлять болельщиков. Дополнением к этому стала история с отстранением ассистента капитана Антона Сизова, с чем практически совпало начало ужасающей серии «Торпедо».

И пока сложно сказать, способен ли Игорь Ларионов исправить положение и попытаться если не оставить за бортом дружину Романа Ротенберга, то хотя бы навязать ей борьбу. Годом ранее пути команд пересеклись во втором раунде, и армейцы довольно уверенно расправились с оппонентами, выиграв все четыре матча с общим счётом 16:8. Но тогда «Торпедо» выглядело даже несколько лучше, чем сейчас, а Профессору не приходилось просить и самих хоккеистов, и болельщиков продолжать верить в успех. Хотя предпосылок для этого нет никаких.

Помимо игровых, нижегородцы испытывают кадровые проблемы. Кирилл Кирсанов получил тяжёлую травму спины и завершил соревновательный год, а Василий Атанасов, хотя недавно и вернулся в строй, пока выглядит не так ярко. С 16 февраля не выходил на лёд и сын наставника — Игорь Ларионов — младший. Не стоит ждать в основе и того же Сизова, пусть он и остаётся одним из лидеров коллектива по показателю полезности («+13»). А без них будет крайне сложно сражаться с командой, которая располагает не только лучшей обороной (139), но и второй сильнейшей атакой в лиге (220). Больше шайб забросил лишь «Спартак» (233).

Выиграет ли «Спартак» первую серию за 14 лет?

В свою очередь, подопечные Алексея Жамнова постараются прервать неудачную серию и наконец одержать полноценную победу в серии плей-офф. Да, номинально «Спартак» сделал это в 2022-м, но тогда успех в противостоянии с «Йокеритом» был добыт не на льду: после начала специальной военной операции финны попросту отказались от участия в первенстве и получили четыре технаря подряд. А уже в следующей стадии сами красно-белые не сумели ничего противопоставить СКА и капитулировали со счётом 1-4.

Если оставить дуэль с «Йокеритом» в стороне, то «Спартак» идёт на серии из семи поражений в плей-офф КХЛ. Трижды в роли их обидчиков выступал вышеупомянутый СКА, дважды — ЦСКА, по разу — «Локомотив» и «Динамо». Кстати, именно над москвичами они в последний раз и брали верх в розыгрыше Кубка Гагарина. В 2010-м красно-белые были сильнее в серии до трёх побед (3-1), но дальше второго раунда не прошли.

Сейчас же шансы повторить достижение 14-летней давности приличные. «Спартак» финишировал на четвёртой позиции в Западной конференции и получил преимущество своей площадки, а также не самого стабильного противника. Да, игра «Северстали» в нападении впечатляет: по результативности она заняла шестое место в лиге и стала лишь десятой командой в истории, пробившей планку 200 голов за регулярку (203), но и пропустила достаточно (185). Правда, в этом плане москвичи были даже чуть хуже и позволили поразить свои ворота аж 189 раз.

Таким образом, противостояние «Спартака» и «Северстали» обещает стать самым открытым и ярким в первом раунде, а его исход во многом будем зависеть от того, насколько удачно себя проявят лидеры красно-белых. Да, в чемпионате Николай Голдобин и Павел Порядин выступили выше всяких похвал и на двоих настреляли 135 очков, но будут ли они так же хороши в плей-офф — большой вопрос. Первый ранее уже демонстрировал нестабильность, а второй и вовсе не занимался решением серьёзных задач на этой стадии. Два последних года его «Нефтехимик» попадал на «Трактор» и «Ак Барс», у которых забрал лишь две встречи в сумме.

Соберётся ли с силами «Ак Барс»?

На Востоке же серьёзные опасения вызывает состояние действующего вице-чемпиона. Да, «Ак Барс» оставил за собой преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф, но расположился лишь на восьмой строчке в сводной таблице КХЛ, чего с ним не происходило с 2019 года. Кстати, тогда казанцы буквально провалились в Кубке Гагарина и уже на старте были разгромлены «Авангардом» (0-4).

И предпосылки для повторения этого фиаско есть. Судя по всему, поход за трофеем «Ак Барс» начнёт без одного из своих лидеров: Дмитрий Яшкин пока так и не успел восстановиться после травмы. Но и другие флагманы находятся далеко не в идеальной форме. Так, самый результативный хоккеист коллектива Вадим Шипачёв не вошёл даже в топ-30 лучших бомбардиров первенства (13 + 31 в 62), а Александр Радулов (16 + 24 в 58) расположился ещё дальше. И это удивительно, ведь год назад он настрелял 57 очков и стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги. При этом в концовке сезона экс-нападающий «Далласа» испытывал проблемы со здоровьем, что также может сказаться на его перспективах в весенней части.

И этими слабостями дружины Зинэтулы Билялетднова вполне может воспользоваться «Автомобилист», чьи звёзды крайне своевременно вернулись в строй. Как сообщили в пресс-службе клуба, в Казань отправятся и старожил команды Анатолий Голышев, и её лучший бомбардир Стефан Да Коста, пропустившие концовку первенства. В великолепной форме пребывает Брукс Мэйсек, а в плей-офф способен прибавить Кёртис Валк, набравший 10 (4 + 6) очков в семи встречах прошлогоднего плей-офф. Вопрос лишь в том, хватит ли екатеринбуржцам веры в себя, чтобы сокрушить одного из лидеров российского хоккея и второй раз в истории пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ранее эта планка покорялась им лишь в 2019-м, когда они оставили не у дел «Трактор».

Обойдётся ли без сенсаций на Востоке?

В последние годы в Восточной конференции происходило множество сенсаций уже на старте плей-офф. Так, два года назад «Ак Барс» довольно неожиданно был бит «Авангардом» в шести встречах, а в 2023-м умудрился дважды уступить «Нефтехимику». Но главный сюрприз тогда преподнёс «Адмирал», оставивший за бортом сам «Салават Юлаев». И этим примером вполне могут вдохновиться сегодняшние андердоги, готовые потрепать нервы признанным фаворитам.

Прежде всего это относится к «Ладе», пробившейся в число 16 сильнейших коллективов КХЛ в первый же год после возвращения. Ведь подопечные Олега Браташа не только не уступили «Авангарду» в сезонной серии (2-2), но ещё и застали «ястребов» не в лучшей форме. В концовке первенства те капитулировали три раза подряд, а плей-офф, судя по всему, будут вынуждены начать без Ивана Телегина и Романа Абросимова. Но от этого тольяттинцам легче не станет, ведь им придётся сдерживать самую результативную тройку регулярки в составе Рида Буше, Владимира Ткачёва и Райана Спунера.

Что касается «Трактора» и «Амура», то им будет крайне непросто навязать борьбу «Салавату» и «Металлургу» соответственно. Первый проиграл во всех четырёх матчах сезона, а второй, хоть и сотворил сенсацию и «перестрелял» магнитогорцев в одном из противостояний (7:6), вряд ли может рассчитывать на итоговый триумф. Разница в уровне кажется слишком большой.