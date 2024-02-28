Билялов, Пыленков и Уил признаны лучшими игроками КХЛ в феврале
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Лучшим вратарём был признан Тимур Билялов («Ак Барс»). Вместе с командой он победил в шести из семи матчах.
У защитников лучшим стал Даниил Пыленков (московское «Динамо»). Он набрал 8 (2 + 6) очков в десяти матчах.
Лучшим нападающим стал Джордан Уил (московское «Динамо»), набравший 13 (8 + 5) очков в десяти играх.
Лучшим новичком был признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»).
Ранее Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.