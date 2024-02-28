Билялов, Пыленков и Уил признаны лучшими игроками КХЛ в феврале

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков февраля.

Лучшим вратарём был признан Тимур Билялов («Ак Барс»). Вместе с командой он победил в шести из семи матчах.

У защитников лучшим стал Даниил Пыленков (московское «Динамо»). Он набрал 8 (2 + 6) очков в десяти матчах.

Лучшим нападающим стал Джордан Уил (московское «Динамо»), набравший 13 (8 + 5) очков в десяти играх.

Лучшим новичком был признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»).

Ранее Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.