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Билялов, Пыленков и Уил признаны лучшими игроками КХЛ в феврале

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков февраля.
Билялов, Пыленков и Уил признаны лучшими игроками КХЛ в феврале
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

Лучшим вратарём был признан Тимур Билялов («Ак Барс»). Вместе с командой он победил в шести из семи матчах.

У защитников лучшим стал Даниил Пыленков (московское «Динамо»). Он набрал 8 (2 + 6) очков в десяти матчах.

Лучшим нападающим стал Джордан Уил (московское «Динамо»), набравший 13 (8 + 5) очков в десяти играх.

Лучшим новичком был признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»).

Ранее Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

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