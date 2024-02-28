Хоккеист Хуснутдинов досрочно расторг контракт с «Сочи»

Нападающий Марат Хуснутдинов досрочно расторг контракт с «Сочи».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Представитель хоккеиста обратился в клуб с просьбой досрочно расторгнуть контракт по инициативе игрока. В «Сочи» сочли возможным удовлетворить просьбу.

«В апреле «Сочи» планирует сделать Хуснутдинову квалификационное предложение с целью сохранения спортивных прав на игрока», — говорится в сообщении.

В нынешнем чемпионате нападающий сыграл за команду 49 матчей, набрав 20 (6 + 14) очков.

Ранее в ХК «Сочи» сообщили, что получивший рассечение коньком Перевалов чувствует себя нормально.