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Хоккеист Хуснутдинов досрочно расторг контракт с «Сочи»

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Нападающий Марат Хуснутдинов досрочно расторг контракт с «Сочи».
Хоккеист Хуснутдинов досрочно расторг контракт с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Представитель хоккеиста обратился в клуб с просьбой досрочно расторгнуть контракт по инициативе игрока. В «Сочи» сочли возможным удовлетворить просьбу.

«В апреле «Сочи» планирует сделать Хуснутдинову квалификационное предложение с целью сохранения спортивных прав на игрока», — говорится в сообщении.

В нынешнем чемпионате нападающий сыграл за команду 49 матчей, набрав 20 (6 + 14) очков.

Ранее в ХК «Сочи» сообщили, что получивший рассечение коньком Перевалов чувствует себя нормально.

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