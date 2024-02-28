Терещенко считает, что Гусеву нужно еще раз попробовать себя в НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что форвард московского «Динамо» Никита Гусеву все ещё способен проявить свои профессиональные качества на самом высоком уровне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Пробовать нужно. Никите возраст позволяет играть там на высоком уровне. Он там уже был, все знает, поэтому ему легче взвешивать все риски. В НХЛ многое зависит от тренеров и партнеров, которые с тобой работают», — цитирует Терещенко Metaratings.

31-летний форвард завершил сезон регулярный сезон с рекордными 89 (23 шайбы + 66 голевых паса) очками. Он побил достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 (48 + 37) очков в 60 матчах «регулярки».

Гусев выступал в НХЛ с 2019 по 2021 год за «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Россиянин в 97 матчах забросил 17 шайб и сделал 37 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.











