Быков — о рекорде Гусева: у него великолепные бомбардирские качества

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил игру нападающего ХК «Динамо» Никиты Гусева.

«Хочу поздравить Никиту с таким выдающимся результатом! У него великолепные бомбардирские качества и высокое мастерство завершения атак. При этом стоит упомянуть о его партнёрах, которые способствовали этому достижению», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. Он завершил сезон с рекордными 89 (23 + 66) очками. Таким образом, игрок превзошёл достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 (48 + 37) очков в 60 матчах регулярки.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Адмирал» и выиграло восьмой матч подряд в КХЛ.