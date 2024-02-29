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Канарейкин: «Металлургу» не стоит недооценивать «Амур» в плей-офф КХЛ

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о противостоянии магнитогорского «Металлурга» и хабаровского «Амура» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канарейкин: «Металлургу» не стоит недооценивать «Амур» в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Амур» действительно может оказаться тем самым выскочкой в плей-офф. Во-первых, они завоевали восьмое место в чемпионате в очень упорной борьбе. Во-вторых, «Металлург» в этом году претерпел перестройку. Мы видели это по тем игрокам, которые переезжали из Череповца в Магнитогорск к Андрею Разину. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как себя будет чувствовать команда на такой стадии. Для «Металлурга» будет очень опасно недооценить «Амур»? Здесь не может быть никакой недооценки: в этом году в плей-офф пробились только самые достойные команды», — заявил Канарейкин RT.

Ранее Канарейкин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с участием московского «Спартака» и череповецкой «Северстали».

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