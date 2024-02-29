Канарейкин: серия «Спартака» и «Северстали» в плей-офф КХЛ будет длинной

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием московского «Спартака» и череповецкой «Северстали».

«Нас ожидает достаточно упорная борьба в этой серии. Обе команды показывали весьма хороший хоккей по ходу сезона и очень схожи. Они одинаково сильно любят играть в атаке, а у игроков весьма неплохое взаимодействие. Как мне кажется, это противостояние однозначно не будет коротким. Является ли «Спартак» одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина? Мы вправе считать фаворитами хоть все 16 команд. Но в реальности очень важно, что мы увидим в первом раунде. Он очень сложный сам по себе, и каждый коллектив хорошо заряжен на борьбу в плей-офф», — сказал Канарейкин RT.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф КХЛ с участием столичных армейцев и ярославского «Локомотива».