RT в Telegram
Подпишись

Канарейкин: серия «Спартака» и «Северстали» в плей-офф КХЛ будет длинной

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием московского «Спартака» и череповецкой «Северстали».
Канарейкин: серия «Спартака» и «Северстали» в плей-офф КХЛ будет длинной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нас ожидает достаточно упорная борьба в этой серии. Обе команды показывали весьма хороший хоккей по ходу сезона и очень схожи. Они одинаково сильно любят играть в атаке, а у игроков весьма неплохое взаимодействие. Как мне кажется, это противостояние однозначно не будет коротким. Является ли «Спартак» одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина? Мы вправе считать фаворитами хоть все 16 команд. Но в реальности очень важно, что мы увидим в первом раунде. Он очень сложный сам по себе, и каждый коллектив хорошо заряжен на борьбу в плей-офф», — сказал Канарейкин RT.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф КХЛ с участием столичных армейцев и ярославского «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить