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Каменский считает, что «Локомотив» и ЦСКА могут сыграть седьмой матч в плей-офф КХЛ

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием армейцев и ярославского «Локомотива».
Каменский считает, что «Локомотив» и ЦСКА могут сыграть седьмой матч в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нас ожидает весьма интересный хоккей, и вполне возможно, что борьба в этой серии дойдёт до седьмого матча. Это две абсолютно лучшие команды. ЦСКА вообще два года подряд выигрывал Кубок Гагарина, поэтому команда знает, что такое победы, и обязательно соберётся на плей-офф.

Удивило ли меня шестое место ЦСКА по итогам регулярного чемпионата? Абсолютно нет. Ребята играли два сезона подряд до самого конца, а ещё до этого были в финале плей-офф. Это очень тяжело, и, наверное, тренерский штаб намеренно выбрал именно такую тактику в этом году, чтобы спокойно подвести хоккеистов к этой борьбе. С целью обретения своей лучшей формы», — заявил он RT.

Ранее сообщалось, что Каменский пожелал Панарину установить новые рекорды в НХЛ.

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