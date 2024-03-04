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Ларионов считает, что удача помогла СКА победить «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что нижегородская команда имела отличные шансы на победу во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хороший хоккей, соперника с победой. Наших ребят за хороший хоккей, характерный, правильный, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. Приятно играть при такой большой аудитории, это был праздник хоккея», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По мнению трёхкратного победителя Кубка Стэнли, в овертайме «Торпедо» не хватило опыта.

«У нас шесть человек в команде — чемпионы Кубка Харламова. Не хватило опыта, везения. Овертайма могло и не быть, если бы забили свои голы. Это опыт, берём его в копилку. Надо вернуться домой, поспать, отдохнуть хотя бы, чтобы вернуться в «Нагорный» с настроем», — добавил Ларионов.

СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо» (3:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующая игра пройдёт 5 марта.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что «Торпедо» играет хорошо благодаря «специальной малине».

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