Ротенберг заявил, что «Торпедо» играет хорошо благодаря «специальной малине»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что нижегородское «Торпедо» играет на сумасшедших скоростях в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ожидал такой игры, быстрая команда. Вы знаете, у них там какая-то специальная малина. Поэтому мы ожидали, что будет непростая игра, так и получилось. Имеем дело с таким серьёзным автобусом. Ребята молодцы, всё, что они просили, выполняли. Поменяли по ходу игры тактику», — цитирует Ротенберга ТАСС.

При этом тренер подчеркнул, что его подопечные питаются только экологически чистыми продуктами без каких-либо добавок.

«У нас кефир и каша из Ленинградской области, с фермы», — пояснил Ротенберг.

СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо» (3:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующая игра пройдёт 5 марта.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил, почему считает Ротенберга лучшим тренером регулярного чемпионата КХЛ.