Крикунов: Ротенберг — лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ
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«Наверное, лучший тренер «регулярки» — Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошёл всё. В какой-то момент они из «восьмёрки» выпадали. Но потом всё построили, наладили и поднялись», — цитирует Крикунова Legalbet.
СКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ, набрав 93 очка после 65 матчей.
В январе 2022 года 42-летний специалист был назначен главным тренером санкт-петербургской команды.
Ранее сообщалось, что СКА победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ.