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Крикунов: Ротенберг — лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил, почему считает наставника СКА Романа Ротенберга лучшим тренером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Крикунов: Ротенберг — лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Наверное, лучший тренер «регулярки» — Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошёл всё. В какой-то момент они из «восьмёрки» выпадали. Но потом всё построили, наладили и поднялись», — цитирует Крикунова Legalbet.

СКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ, набрав 93 очка после 65 матчей. 

В январе 2022 года 42-летний специалист был назначен главным тренером санкт-петербургской команды.

Ранее сообщалось, что СКА победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ.

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