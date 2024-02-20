Крикунов: Ротенберг — лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил, почему считает наставника СКА Романа Ротенберга лучшим тренером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Наверное, лучший тренер «регулярки» — Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошёл всё. В какой-то момент они из «восьмёрки» выпадали. Но потом всё построили, наладили и поднялись», — цитирует Крикунова Legalbet.

СКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ, набрав 93 очка после 65 матчей.

В январе 2022 года 42-летний специалист был назначен главным тренером санкт-петербургской команды.

Ранее сообщалось, что СКА победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ.