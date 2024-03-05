СКА обыграл «Торпедо» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей шайбы забросили Алексей Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов Александр Кадейкин и Алекс Гальченюк. У хозяев голы на счету Василия Атанасова и Владислава Фирстова.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу петербургской команды.

Четвёртая игра состоится 7 марта и также пройдёт в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» и повёл 3-0 в серии плей-офф КХЛ.