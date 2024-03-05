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«Авангард» обыграл «Ладу» и повёл 3-0 в серии плей-офф КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Ладу» и повёл 3-0 в серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча проходила на «Лада Арене» в Тольятти и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей дубль оформил Рид Буше. Ещё одну шайбу забросил Валентин Пьянов. У хозяев гол на счету Дональда Стальнова.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу омской команды.

Четвёртая игра состоится 7 марта и также пройдёт в Тольятти.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.

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