«Авангард» обыграл «Ладу» и повёл 3-0 в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на «Лада Арене» в Тольятти и завершилась со счётом 3:1.
В составе гостей дубль оформил Рид Буше. Ещё одну шайбу забросил Валентин Пьянов. У хозяев гол на счету Дональда Стальнова.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу омской команды.
Четвёртая игра состоится 7 марта и также пройдёт в Тольятти.
Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.