«Металлург» победил «Амур» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

Встреча в Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Денис Зернов (12-я минута), Робин Пресс (26-я), Роман Канцеров (46-я). У «Амура» шайбы забросили Виктор Балдаев (7-я), Владислав Барулин (30-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдёт 7 марта в Хабаровске.

Ранее «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.