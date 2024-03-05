«Металлург» победил «Амур» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Денис Зернов (12-я минута), Робин Пресс (26-я), Роман Канцеров (46-я). У «Амура» шайбы забросили Виктор Балдаев (7-я), Владислав Барулин (30-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдёт 7 марта в Хабаровске.
Ранее «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.