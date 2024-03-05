Жамнов: «Спартак» в матче с «Северсталью» выполнил задачу сыграть первым номером
«Ставили задачу действовать первым номером, ребята с этим справились. После прошлого матча поговорили с ребятами по поводу того, что нам не хватило злости, не было жадности на голы. Сегодня все ребята молодцы, все нападающие стремились забить», — сказал Жамнов на пресс-конференции.
Игра на арене «Ледовый дворец» завершилась со счётом 7:3 в пользу команды из Москвы.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1. Следующий матч пройдёт 6 марта в Череповце.
Ранее «Трактор» победил «Салават» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.