Жамнов: «Спартак» в матче с «Северсталью» выполнил задачу сыграть первым номером

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды над «Северсталью» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Ставили задачу действовать первым номером, ребята с этим справились. После прошлого матча поговорили с ребятами по поводу того, что нам не хватило злости, не было жадности на голы. Сегодня все ребята молодцы, все нападающие стремились забить», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Игра на арене «Ледовый дворец» завершилась со счётом 7:3 в пользу команды из Москвы.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1. Следующий матч пройдёт 6 марта в Череповце.

Ранее «Трактор» победил «Салават» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.