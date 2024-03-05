RT в Telegram
Подпишись

Жамнов: «Спартак» в матче с «Северсталью» выполнил задачу сыграть первым номером

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды над «Северсталью» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Ставили задачу действовать первым номером, ребята с этим справились. После прошлого матча поговорили с ребятами по поводу того, что нам не хватило злости, не было жадности на голы. Сегодня все ребята молодцы, все нападающие стремились забить», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Игра на арене «Ледовый дворец» завершилась со счётом 7:3 в пользу команды из Москвы.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1. Следующий матч пройдёт 6 марта в Череповце.

Ранее «Трактор» победил «Салават» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить