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«Трактор» победил «Салават» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

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Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.

Встреча в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» завершилась со счётом 3:2. 

В составе челябинского клуба шайбы забросили Сергей Телегин, Семён Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачёв. У «Салавата» отличились Александр Хмелевски и Иван Дроздов.

Четвёртая игра в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится вновь на арене челябинского клуба 6 марта. Счёт в серии — 2-1 в пользу челябинцев.

Ранее «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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