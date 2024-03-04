«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повёл 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Встреча проходила на арене «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1.
Хет-трик в составе хозяев оформил Анатолий Голышев. Единственный гол у гостей на счету Ильи Сафонова.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Автомобилиста».
Следующая игра состоится 6 марта и также пройдёт в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА отыгрался с 0:2 и в овертайме вырвал победу у нижегородского «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ.