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«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повёл 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на арене «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1.

Хет-трик в составе хозяев оформил Анатолий Голышев. Единственный гол у гостей на счету Ильи Сафонова.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Автомобилиста».

Следующая игра состоится 6 марта и также пройдёт в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА отыгрался с 0:2 и в овертайме вырвал победу у нижегородского «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ.

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