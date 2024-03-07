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Фетисов предположил, что перекрёстный плей-офф КХЛ создан в качестве эксперимента

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о перекрёстном плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Пока сложно давать оценки. Был регламент, который понятен каждому. Может, это затеяно в качестве эксперимента? Если основной целью, как доводилось слышать, было желание избежать очередного финала Западной конференции с участием СКА и ЦСКА, то остаётся только наблюдать, чем всё завершится», — заявил он RT.

Полностью интервью Фетисова читайте на сайте RT.

Ранее Фетисов объяснил, почему у Никиты Гусева в полной мере не получилось раскрыть свой потенциал в НХЛ.

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