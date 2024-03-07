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Фетисов: два Никиты — Гусев и Кучеров — вместе выступали за «Белых медведей-92», звездой НХЛ стал последний

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил, почему у Никиты Гусева в полной мере не получилось раскрыть свой потенциал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Быть может, присутствовал элемент невезения: попал не в тот клуб или не к тому тренеру. Мне сложно судить по одной простой причине: пристально за заокеанским этапом карьеры Никиты не следил. Такому талантливому и неординарному хоккеисту крайне важно найти правильное применение. Думаю, камень преткновения кроется в этом.

Два Никиты — Гусев и Кучеров — вместе выступали за «Белых медведей-92». Посмотрите, какой звездой стал последний. Он попал в хорошие руки к генеральному менеджеру «Тампы» Стиву Айзерману. А тот разбирается в хоккее, поверьте. К сожалению, Гусеву не повезло в этом плане», — заявил он RT.

Ранее Фетисов поделился впечатлениями от регулярного чемпионата КХЛ.

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