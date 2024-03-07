Фетисов: меня порадовало посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.

«В нынешнем сезоне я посетил определённое количество матчей, и меня порадовала посещаемость. В том числе в «Мегаспорте», где выступает «Спартак». Не всегда, конечно, арены были забиты под завязку, однако общая заполняемость трибун была внушительная. С позитивной стороны отмечу интригу в чемпионате: на протяжении всей дистанции «регулярки» была борьба и за первые места в конференциях, и за выход в плей-офф. У некоторых мастеровитых команд были провальные отрезки, и это только подливало масла в огонь», — сказал Фетисов RT.

Он также ответил на вопрос, с чем связывает рост посещаемости матчей.

«Хорошую работу провела лига. Пожалуй, улучшилась организация мероприятий и качество работы медиа-службы КХЛ. В частности, стало больше интересных интервью во время телетрансляций. Есть множество факторов, влияющих на конечное качество продукта. Зачастую случайный посетитель, пришедший на хоккей за компанию, впоследствии становится болельщиком. Это тоже немаловажный фактор», — отметил он.

Ранее Вячеслав Фетисов высказался о возвращении форварда «Спартака» Ильи Ковальчука на лёд.