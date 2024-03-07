Фетисов — о возвращении Ковальчука в «Спартак»: в команде такой дядька точно нужен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возвращении форварда «Спартака» Ильи Ковальчука на лёд.

«Мы с Ильёй дружим, и со мной он тоже советовался перед возвращением. Для меня Илья — знаковый человек в мире хоккея. На Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити я вызвал его в состав национальной сборной, будучи её главный тренером. Было видно, как у него горят глаза. Он мечтал стать чемпионом. Затем вспоминается его победный гол в Квебеке на первенстве планеты 2008 года. После игры он подскочил к камере и прокричал: «Это для тебя, Россия».

Невозможно сделать такие вещи, с детства не мечтая о триумфе в свитере своей страны. Я точно знаю: в команде такой дядька, ветеран, да как угодно можно называть, точно нужен. Он может похлопать по плечу в нужный момент, подсказать более молодым партнёрам, найти подходящие слова.

Мы не можем знать всю внутреннюю кухню, но допускаю: в раздевалке спартаковцев Илья играет важную роль. По поводу резонансного возвращения существует два абсолютно противоположных мнения — это уже понятная формула. Полагаю, в тренерском штабе взвешенно принимали соответствующее решение. В обсуждении участвовал даже владелец клуба Геннадий Тимченко. Более того, сам Илюша, уверен, приходил не просто так. Только конечный результат покажет, правильно ли поступило руководство, подписав форварда. Давайте дождёмся окончания плей-офф — к этим кубковым поединкам Илья готовился в первую очередь», — заявил Фетисов RT.

Ранее Фетисов назвал глупостью разговоры о «проклятии Кубка Континента».