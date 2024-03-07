Фетисов назвал глупостью разговоры о «проклятии Кубка Континента»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как относится к разговорам о «проклятии Кубка Континента».

«Глупость какая-то (смеётся). Итоговый успех по окончании 68 матчей даёт высокий посев в кубковых встречах на вылет. Ребята тренируются и много работают, в том числе ради таких достижений. Если искать оправдание тому, что не смог завладеть главным трофеем, то разговоры о проклятии — отличный вариант. В такие моменты все суеверия необходимо выбросить из головы и просто об этом не думать.

Я 13 раз подряд выигрывал первенство СССР. Там тоже можно было рассуждать о приметах, но такого не было. Да, где-то случались ошибки: кто-то мог схалтурить и не выложиться в тренировочном процессе на полную катушку, мысленно не собраться на игру, но все хотели доказать своё мастерство и превосходство. Иначе быть не могло, ведь у нас были имя, репутация и болельщики. Это целая философия», — заявил Фетисов RT.

Ранее Фетисов заявил, что в международном спорте слабое руководство.