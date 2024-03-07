RT в Telegram
Подпишись

Фетисов назвал глупостью разговоры о «проклятии Кубка Континента»

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как относится к разговорам о «проклятии Кубка Континента».

«Глупость какая-то (смеётся). Итоговый успех по окончании 68 матчей даёт высокий посев в кубковых встречах на вылет. Ребята тренируются и много работают, в том числе ради таких достижений. Если искать оправдание тому, что не смог завладеть главным трофеем, то разговоры о проклятии — отличный вариант. В такие моменты все суеверия необходимо выбросить из головы и просто об этом не думать.

Я 13 раз подряд выигрывал первенство СССР. Там тоже можно было рассуждать о приметах, но такого не было. Да, где-то случались ошибки: кто-то мог схалтурить и не выложиться в тренировочном процессе на полную катушку, мысленно не собраться на игру, но все хотели доказать своё мастерство и превосходство. Иначе быть не могло, ведь у нас были имя, репутация и болельщики. Это целая философия», — заявил Фетисов RT.

Ранее Фетисов заявил, что в международном спорте слабое руководство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить