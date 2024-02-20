Фетисов: в международном спорте слабое руководство, нет личностей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в международном спорте слабое руководство.

«Лишать спортсменов шансов выступить на крупнейшем соревновании — это дискриминация самого понятия спорта как инструмента для построения мостов, игры по общим правилам. Произошло всё из‑за слабого руководства в международном спорте: нет личностей ни в МОК, ни в IIHF», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея.