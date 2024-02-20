RT в Telegram
Подпишись

Фетисов: в международном спорте слабое руководство, нет личностей

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в международном спорте слабое руководство.
Фетисов: в международном спорте слабое руководство, нет личностей
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Лишать спортсменов шансов выступить на крупнейшем соревновании — это дискриминация самого понятия спорта как инструмента для построения мостов, игры по общим правилам. Произошло всё из‑за слабого руководства в международном спорте: нет личностей ни в МОК, ни в IIHF», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить