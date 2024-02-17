Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Для меня это решение по недопуску не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — цитирует Менелла ТАСС.
15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.
Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.