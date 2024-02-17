Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея

Американский защитник ХК «Динамо» Москва высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Для меня это решение по недопуску не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — цитирует Менелла ТАСС.

15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.