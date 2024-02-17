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Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея

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Американский защитник ХК «Динамо» Москва высказался об отстранении России от международных соревнований.
Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Для меня это решение по недопуску не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — цитирует Менелла ТАСС.

15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.

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