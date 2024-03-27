RT в Telegram
Подпишись

Фетисов уверен, что экс тренер ХК ЦСКА Фёдоров легко сможет найти новую команду

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем бывшего главного тренера ХК ЦСКА Сергея Фёдорова.

«Уверен, Сергей Викторович при желании найдет себе работу уже завтра. Он очень талантливый, способный и трудолюбивый. Знаю его с юношества. Он большой молодец! Очень вдумчивый человек», — заявил Фетисов СЭ.

54-летний специалист возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под его руководством дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

27 марта столичный ЦСКА объявил о смене главного тренера — им стал Илья Воробьёв. Руководство армейского клуба решило не продлевать контракт с Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский предположил, что Фёдоров не уйдёт из организации ЦСКА. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить