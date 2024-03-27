Фетисов уверен, что экс тренер ХК ЦСКА Фёдоров легко сможет найти новую команду
«Уверен, Сергей Викторович при желании найдет себе работу уже завтра. Он очень талантливый, способный и трудолюбивый. Знаю его с юношества. Он большой молодец! Очень вдумчивый человек», — заявил Фетисов СЭ.
54-летний специалист возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под его руководством дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.
27 марта столичный ЦСКА объявил о смене главного тренера — им стал Илья Воробьёв. Руководство армейского клуба решило не продлевать контракт с Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.
Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский предположил, что Фёдоров не уйдёт из организации ЦСКА.