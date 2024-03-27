Отставка Кудашова и уход Гусева и Уила: кого «Динамо» рискует потерять после вылета из Кубка Гагарина

Московское «Динамо» может сменить Алексея Кудашова на посту главного тренера после сенсационного проигрыша «Трактору» в Кубке Гагарина. По данным СМИ, руководство командой в следующем сезоне может быть доверено экс-наставнику СКА и «Куньлуня» Айвану Занатте. При этом другие источники уверены, что 52-летний россиянин продолжит возглавлять бело-голубых. В то же время уже весной свободными агентами станут лучшие бомбардиры москвичей в прошедшей регулярке — Никита Гусев, Джордан Уил и Эрик О’Делл, готовые подписать новые контракты лишь на улучшенных условиях.

На минувшей неделе московское «Динамо» завершило своё выступление в Кубке Гагарина. Перед началом розыгрыша триумфатор регулярного чемпионата входил в число главных претендентов на трофей, но неожиданно капитулировал уже в четвертьфинале, да ещё и с сухим счётом, чего ранее ни разу не происходило в истории КХЛ. И после этого туманным стало будущее не только главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова, но и всей команды в целом.

Ещё в сентябре руководство столичного клуба чётко сформулировало задачи на сезон, поставив две цели: финишировать в тройке по итогам регулярки и добраться минимум до полуфинала плей-офф КХЛ. И если первую удалось даже перевыполнить, то со второй возникли проблемы. Уже в противостоянии первого раунда с минским «Динамо» москвичи выглядели неидеально и потерпели два поражения, а в серии с «Трактором» и вовсе провалились, несмотря на то что почти во всех встречах бились до последнего и уступали с минимальной разницей в счёте.

Но было ли это достойным оправданием для обладателя Кубка Континента, ведь противостоял ему далеко не самый сильный соперник? Пусть «Трактор» до этого и прошёл «Салават Юлаев», к фаворитам турнира уж точно не относился. В отличие от москвичей, которые не только располагали звёздным подбором исполнителей, но и подошли к этой серии в боевом составе. Тренерский штаб не мог рассчитывать лишь на Артёма Волченкова, но назвать это серьёзной потерей язык не поворачивается. Большую часть сезона белорусский защитник играл в ВХЛ за петербургский фарм-клуб, а за основу выходил лишь дважды.

Да, впоследствии выяснилось, что состояние некоторых представителей бело-голубых было неидеальным. По словам Кудашова, с переломами играли Никита Гусев и Седрик Пакетт, но куда большие вопросы были не к ним, а к голкиперам — Максиму Моторыгину и Илье Коновалову, так и не сумевшим прибавить по ходу плей-офф. Оба завершили его с процентом отражённых бросков ниже 90%, а наставник прямо признался: у обоих игра откровенно не пошла. Правда, такие оправдания не всех устроили.

«Нынешний состав «Динамо» позволяет бороться за Кубок Гагарина? Я скажу, что задача руководством клуба была поставлена, и мне очень странно, что она не была выполнена. Она должна была быть выполнена. Всё для этого было», — цитирует «Чемпионат» бывшего гендиректора москвичей Андрея Сафронова.

Так или иначе, сразу после вылета «Динамо» в прессе стали ходить слухи о возможном прекращении сотрудничества с Кудашовым, а также о его возможных преемниках. Если верить СМИ, главный претендент на должность — Айван Занатта, известный по работе со СКА и «Куньлунем». Правда, в хоккейном сообществе эту новость встретили с недоумением. Большинство экспертов призвали не увольнять нынешнего наставника, а советник бело-голубых Владимир Крикунов жёстко прошёлся по канадско-итальянскому специалисту.

«Да бросьте вы, не смешите народ! Какой Айван Занатта? Он вообще не знает, что такое тренерское дело. Он хороший человек, но никакой тренер. Откуда его взяли? Сейчас все везде шумят. Я думаю, он и не собирается. Сам понимает... Ему никто этого и не даст», — сказал Крикунов изданию «Спорт день за днём».

Действительно, идея с назначением Занатты в «Динамо» изначально выглядела странной. В СКА он откровенно провалился и был уволен по ходу сезона-2010/11, а с «Куньлунем» занял последнее, 24-е место в чемпионате-2021/22, после чего возглавил сборную Китая. Но не смог помочь ей достойно выступить на домашней Олимпиаде, где команда потерпела три поражения подряд и заняла четвёртое место в группе, а соотношение заброшенных и пропущенных шайб составило 2:16. И после этого главным Айвана уже не ставили. В швейцарском «Ажуа» он числился ассистентом, затем исполнял такие же обязанности в национальной команде Франции.

Что касается Кудашова, то назвать его период пребывания в «Динамо» неудачным не получается. Да, за три года он так и не смог пройти дальше четвертьфинала Кубка Гагарина, но на то были веские причины. В 2022-м москвичи затеяли серьёзную перестройку и расстались с большинством лидеров, но всё равно попали в восьмёрку сильнейших на Западе. А в этом сезоне и вовсе завоевали Кубок Континента, чего им не удавалось с 2014-го. И это с учётом того, что по сумме зарплат бело-голубые занимают лишь девятое место в лиге (756 млн рублей), если верить данным «Спорт-Экспресса». Для сравнения, «Трактор» — четвёртый (829 млн).

Судя по всему, так же думают и в руководстве клуба. Ведь 27 марта в СМИ появилась информация, что «Динамо» продлит контракт с Кудашовым на следующей неделе. На своём посту должен остаться и спортивный директор Алексей Сопин. Вопрос лишь в том, кто будет составлять костяк коллектива, ведь у ряда хоккеистов истекают действующие соглашения. В том числе у лучшего бомбардира регулярки Никиты Гусева, «настрелявшего» 89 (23 + 66) очков в 68 матчах.

Как признался олимпийский чемпион 2018 года, пребывание в «Динамо» оставило у него исключительно положительные эмоции, однако разговаривать о своём будущем он не стал. В отличие от его агента Александра Черных, по словам которого переговоры о новом договоре начнутся только после того, как будут решены другие кадровые вопросы.

«Мы ждём, когда состоится продление контрактов с тренерским штабом и менеджментом «Динамо», после чего будем готовы общаться на предмет продления соглашения Гусева с клубом. То же самое и по другим игрокам «Динамо», — заявил Черных ТАСС.

Но не только Гусева необходимо продлевать «Динамо», чтобы остаться в числе главных соискателей Кубка Гагарина. Помимо него, в 2024-м истекают действующие соглашения ещё у 11 хоккеистов, среди которых второй и третий бомбардиры коллектива в минувшей регулярке — Джордан Уил и Эрик О’Делл, а также опытные Илья Каблуков и Андрей Миронов, недавно ставший рекордсменом команды по числу проведённых матчей. И, как сообщает «Матч ТВ», главные звёзды требуют улучшения условий. Так, Гусев якобы хочет получать более 100 млн рублей, не считая бонусов, а его канадские коллеги — 85 млн и 80 млн соответственно.

А ведь необходимо не только уговорить остаться вышеупомянутых исполнителей, но и подписать сильного голкипера. По всей видимости, с неудачно проявившим себя в плей-офф Коноваловым контракт продлён не будет, однако и кандидатов на замену не так много. Переманить того же Тимура Билялова из «Ак Барса» будет крайне сложно, а приглашение Игоря Бобкова, Владислава Подъяпольского или Владимира Галкина может не стать решением проблемы.

Отсюда возникает вопрос, а будет ли сам Кудашов заинтересован в продолжении работы в «Динамо»? По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, руководство клуба далеко не всегда оказывало ему должную поддержку и удовлетворяло его кадровые запросы, а от ухода его удерживало лишь желание помочь родной команде. Но останется ли он так же лоялен, если бело-голубые не сумеют удержать своих лидеров, а в дверь постучится, например, «Ак Барс», на прошлой неделе оставшийся без рулевого?

По мнению многих экспертов, Кудашов сейчас входит в число наиболее перспективных специалистов в российском хоккее, поэтому интерес к нему со стороны тех же казанцев вряд ли вызывает вопросы. А условия там уж точно не менее привлекательные, чем в Москве. В случае перехода Алексей получит возможность поработать в одном из самых титулованных коллективов страны, да ещё и располагающем не только мощным подбором исполнителей, но и большим бюджетом. А также сможет вновь воссоединиться с Вадимом Шипачёвым, который под его руководством в последний раз завоевал приз лучшему бомбардиру первенства.