Ниже своих возможностей: «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, «Авангард» потерпел третье поражение от «Локомотива»

«Динамо» на выезде потерпело поражение от «Трактора» в четвёртом матче второго раунда и завершило выступление в Кубка Гагарина. Ещё в стартовом периоде москвичи пропустили четыре шайбы и ответили лишь одной. В дальнейшем они благодаря дублю Джордана Уила и трём результативным передачам Никиты Гусева дважды сокращали отставание до минимума, но спастись не успели. В свою очередь, голы Георгия Иванова, Ивана Чеховича и Артура Каюмова помогли «Локомотиву» одержать третью победу над «Авангардом».

Ассистентский хет-трик Гусева и важнейшая шайба Шабанова в концовке

Если бы перед началом второго раунда плей-офф кто-то предположил бы, что «Динамо» будет уступать «Трактору» со счётом 0:3 в серии, в это никто не поверил бы. Однако именно по такому сценарию пошло противостояние. И в четвёртом матче челябинцы имели отличную возможность поставить точку в родных стенах. Москвичам же требовалось совершить чудо, ведь в истории Кубка Гагарина в такой ситуации команда спасалась лишь раз. В 2015-м это удалось СКА во встречах с ЦСКА.

Стартовый период получился невероятно богатым на события и фактически разделился на две разные половины. Поначалу всё складывалось замечательно для гостей. Ощущалось, они не намерены сдаваться и горят желанием вернуть противостояние в столицу. Дружина Алексея Кудашова активно комбинировала и высоко встречала оппонентов.

Это привело к тому, что хозяева с огромным трудом выходили из обороны и фактически были вынуждены постоянно отбиваться. Более того, в сложный момент их подвёл Зак Фукале. Рядом со своим пятаком он сделал подножку нападающему соперника и подарил москвичам большинство. Те реализовали его менее чем через минуту. Седрик Пакетт отправил снаряд в цель, воспользовавшись скидкой Никиты Гусева.

Однако сам факт гола не давал «Динамо» ничего, ведь оно открывало счёт в двух поединках до того, но неизменно уступало. Вот и на этот раз «Трактор» мгновенно пришёл в себя, повысил обороты, заиграл активнее и вскоре перевернул ход неудачно складывающегося матча. И опять огромные вопросы возникли к защитникам и вратарю бело-голубых. Правда, ответная шайба челябинцев получилась скорее курьёзной. После попадания в перекладину снаряд отскочил в конёк Максиму Моторыгину и залетел в сетку.

А вот каким образом Кирилл Готовец позволил Даниле Юртайкину с пятака переправить снаряд в цель, находясь спиной к воротам, сказать сложно. Да и в дальнейшем «трактористы» буквально расстреливали Моторыгина. В довершение всех бед, гости хватали ненужные удаления. Сначала Эрик О'Делл сделал подножку в своей зоне, а Антон Бурдасов в неравных составах увеличил преимущество могучим щелчком из левого круга.

Тут же Кудашов заменил Моторыгина на Илью Коновалова. Резервист недолго оставался сухим. И опять бело-голубых подвёл один из ведущих нападающих — Гусев, зацепивший соперника клюшкой. А Джека Родевальда потеряли у ворот и позволили спокойно отличиться. Так положение «Динамо» стало почти безвыходным.

К чести гостей, даже оказавшись в столь незавидной ситуации, они не опустили руки и после перерыва устроили штурм чужих ворот. Тем более, практически сразу Виктор Антипин отправился на скамейку за задержку оппонента клюшкой. Москвичи опять мгновенно реализовали большинство. Только на этот раз сильным кистевым отметился Джордан Уил.

Правда, тут же Владислав Михайлов толкнул соперника на Фукале и спровоцировал потасовку. Но челябинцы в неравных составах не создали ничего. Да и вообще за весь отрезок они нанесли всего два броска, хотя в концовке организовали пару контрвыпадов.

Зато в поте лица на последнем рубеже трудился Фукале. Канадец совершил 11 сейвов и неоднократно выручал партнёров. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Егор Римашевский расстреливал его в упор, но вратарь успел свести щитки. Справился он и с щелчком Артёма Ильенко в дальний. Главное, голкипер почти всегда ловил шайбу в ловушку намертво, не позволяя бело-голубым работать на пятаке.

В заключительном отрезке «Динамо» продолжило штурм. Оно накатывало всё новые и новые волны атак, но они разбивались о непробиваемого канадца. «Трактор» же по-прежнему слишком сильно прижимался к воротам, хотя чаще отвечал контрвыпадами и несколько раз потревожил Коновалова.

Однажды челябинцы даже остались в большинстве, но не создали ничего. Гости, напротив, шли вперёд. Словно наградой для них послужил важнейший гол Уила уже в равных составах. Легионер оформил дубль, а Гусев отдал третью результативную передачу подряд.

Сократив отставание до минимума, москвичи увеличили давление. Сложно сказать, как завершилась бы игра, если бы не судьбоносная разящая контратака на 55-й минуте. В данном эпизоде следует отметить Илью Карпухина, который совершил отбор в центральной зоне и бросил в прорыв по левому борту Шабанова. Максим же красиво обыграл Коновалова и отправил шайбу в пустые.

Но даже в такой ситуации бело-голубые не сдались. Чуть больше чем за три минуты до финальной сирены Кудашов снял вратаря и взял тайм-аут. Далее местным болельщикам пришлось серьёзно понервничать. Не переживал только Фукале, отразивший ещё несколько бросков. Но за 30 секунд до конца Эрик О'Делл всё же добросил снаряд в сетку. Однако больше потревожить Фукале не удалось. С сиреной судьи он победоносно поймал шайбу в ловушку. Так «Трактор» вслед за «Салаватом Юлаевым» выбил из борьбы ещё одного фаворита и в пятый раз в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Голы Иванова, Чеховича и Каюмова и сейвы Исаева

«Авангард» в отличие от «Динамо» сумел остановить собственное свободное падение в серии с «Локомотивом». Причём взять верх на выезде омичам удалось сразу после отставки главного тренера Михаила Кравца. Ему на смену в качестве исполняющего обязанности пришёл Сергей Звягин. Важнейшая победа помогла коллективу вернуть уверенность в себе. Вдобавок опять в составе оказался восстановившийся от повреждения Райан Спунер.

В стартовом отрезке ярославцы подтвердили звание фаворита. Хотя активнее начали игру именно гости, пару раз угрожавшие воротам Даниила Исаева. Однако хозяева ответили голом Георгия Иванова уже на пятой минуте. Форварду спокойно позволили вкатиться в зону атаки по правому краю и нанести кистевой бросок. Павел Хомченко в данной ситуации откровенно не выручил партнёров.

Более того, вскоре подопечные Игоря Никитина удвоили преимущество. На этот раз Денис Алексеев нанёс могучий щелчок из слота в правую девятку. Звягин взял запрос на предмет офсайда и оказался полностью прав. Судьи зафиксировали, что хоккеист «Локо» действительно находился в положении вне игры.

В дальнейшем ярославцы продолжали владеть преимуществом и вынуждали Хомченко трудиться на последнем рубеже. Однажды они даже остались в большинстве за подножку в исполнении Михаила Беляева, но ничего не создали. Зато «ястребы» едва не восстановили равновесие с сиреной. Владимир Ткачёв нашёл на дальней штанге Рида Буше, а тот из убойной ситуации не сумел перехитрить Исаева.

После перерыва преимущество красно-зелёных стало ещё более ощутимым. Они в фирменной манере навязывали соперникам свой хоккей, не позволяя спокойно принимать шайбу и поднимать голову. В результате не слишком заметно было и ведущее звено Буше — Спунер — Владимир Ткачёв. Показательная статистика: во втором отрезке гости записали себе в актив всего шесть бросков.

Зато железнодорожники неоднократно могли увеличить преимущество в счёте, но выше всяких похвал действовал Хомченко, совершивший в общей сложности 2 сейва. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Артур Каюмов бросал в упор из слота. А в концовке вратарь блином парировал в ближнем углу щелчок Максима Шалунова.

Окончательно всё стало понятно в начале заключительного периода, когда хозяева, воспользовавшись ошибкой оппонентов, организовали стремительную контратаку. Сергей Андронов бросил в прорыв Никиту Кирьянова, а тот в касание нашёл слева Ивана Чеховича.

В свою очередь, Исаев продолжал совершать умопомрачительные спасения. Но заслуженный «сухарь» у него отобрал 18-летний Михаил Гуляев, подключившийся к атаке и «прошивший» соперника. Однако тут же Кирьянов отметился ещё одной результативной передачей, найдя на пятаке Каюмова. В концовке Беляев снял Хомченко, но это не помогло.

«Локомотив» одержал третью победу над «Авангардом» и уже в следующей встрече способен пробиться в полуфинал Кубка Гагарина.