«Трактор» победил московское «Динамо» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Трактор» победил московское «Динамо» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Бадди Робинсон, Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родвальд и Максим Шабанов. У «Динамо» шайбы забросили Седрик Пакетт, Джордан Уэл, оформивший дубль, и Эрик О'Делл.

Счёт в серии стал 4-0. Таким образом, «Трактор» вышел в следующую стадию плей-офф КХЛ.

Ранее «Авангард» в овертайме победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ.