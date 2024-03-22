«Трактор» победил московское «Динамо» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Бадди Робинсон, Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родвальд и Максим Шабанов. У «Динамо» шайбы забросили Седрик Пакетт, Джордан Уэл, оформивший дубль, и Эрик О'Делл.
Счёт в серии стал 4-0. Таким образом, «Трактор» вышел в следующую стадию плей-офф КХЛ.
Ранее «Авангард» в овертайме победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ.