Миронов стал рекордсменом по количеству матчей за «Динамо» в КХЛ

Хоккеист Андрей Миронов стал рекордсменом московского «Динамо» по количеству матчей за команду в чемпионатах России.

29-летний спортсмен вышел на лёд в третьей игре второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором» — встреча для хоккеиста стала 643-й в составе бело-голубых.

Рекорд принадлежал Сергею Вышедкевичу (642).

Миронов дебютировал в КХЛ в 2012 году. В составе «Динамо» защитник и капитан команды набрал 173 (43 + 130) очка и становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.

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