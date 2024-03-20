Миронов стал рекордсменом по количеству матчей за «Динамо» в КХЛ
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29-летний спортсмен вышел на лёд в третьей игре второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором» — встреча для хоккеиста стала 643-й в составе бело-голубых.
Рекорд принадлежал Сергею Вышедкевичу (642).
Миронов дебютировал в КХЛ в 2012 году. В составе «Динамо» защитник и капитан команды набрал 173 (43 + 130) очка и становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/13.
Ранее стала известна причина смерти хоккеиста московского «Динамо» канадца Криса Саймона.