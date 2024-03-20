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NYPost: экс-хоккеист клубов КХЛ Крис Саймон покончил с собой из-за болезни мозга

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Стала известна причина смерти хоккеиста московского «Динамо» канадца Криса Саймона.
NYPost: экс-хоккеист клубов КХЛ Крис Саймон покончил с собой из-за болезни мозга
  • Gettyimages.ru

По информации Nypost со ссылкой на заявление семьи спортсмена, хоккеист боролся с ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия). 

Канадец скончался в возрасте 52 лет. Он провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 1996 году, а также пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), успев также поиграть за подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург».

Хоккеист завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм — у него были диагностированы травматическая энцефалопатия, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в тренировке на турнире в Майами после смерти своего возлюбленного бывшего игрока клуба и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

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