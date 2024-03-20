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Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в тренировке на турнире в Майами после смерти своего возлюбленного бывшего игрока клуба и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

Спортсменка приняла участие в тренировке и была одета во всё чёрное, сообщает The Tennis Letter.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Кольцов. 

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее сообщалось, что Кольцов подписал заявление об увольнении незадолго до смерти.

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