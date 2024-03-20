Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова
Спортсменка приняла участие в тренировке и была одета во всё чёрное, сообщает The Tennis Letter.
19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Кольцов.
Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.
Ранее сообщалось, что Кольцов подписал заявление об увольнении незадолго до смерти.