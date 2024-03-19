«Матч ТВ»: Кольцов уехал из «Салавата Юлаева» после разговора на повышенных тонах

Тренер уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов подписал заявление об увольнении незадолго до смерти.

42-летний специалист устроил перепалку на итоговом совещании после вылета «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина, но конфликта у тренера ни с кем не было, сообщает «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов.

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург Пинвинз» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее капитан «Питтсбург Пинвинз» Сидни Кросби отреагировал на новость о смерти Кольцова.