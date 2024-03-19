Кросби выразил соболезнования в связи с гибелью Кольцова

Капитан «Питтсбург Пинвинз» Сидни Кросби отреагировал на новость о смерти бывшего игрока клуба и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«У него было великолепное катание, он летал по льду и был физически сильным. Он был приятным парнем. Это был мой первый сезон в клубе, у нас была не самая сильная команда, но был отличный коллектив. Кольцов был его частью, и я соболезную его семье. Это печальная новость», — цитирует Кросби журналист официального сайта НХЛ Майк Морреале.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер Кольцов.

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее сообщалось, что болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове.