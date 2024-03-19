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Болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове

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Болельщики «Салавата Юлаева» приносят цветы к «Уфа Арене» после новостей о смерти тренера Константина Кольцова.
Болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове
  • © Sputnik/РИА Новости

«Болельщики начали приносить свечи и цветы к центральному входу «Уфа Арены» со стороны улицы Ленина — в память о Константине Кольцове», — передаёт пресс-служба клуба.

На 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер. 

Напомним, что Кольцов являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». 

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Белоруссии выразила соболезнования в связи со смертью Кольцова.

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