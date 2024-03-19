Болельщики начали приносить цветы к «Уфа Арене» в память о Кольцове
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«Болельщики начали приносить свечи и цветы к центральному входу «Уфа Арены» со стороны улицы Ленина — в память о Константине Кольцове», — передаёт пресс-служба клуба.
На 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер.
Напомним, что Кольцов являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Белоруссии выразила соболезнования в связи со смертью Кольцова.