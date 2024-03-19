Заварухин — о второй подряд победе над «Динамо»: никто не ожидал, что заберём две игры

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды над «Динамо» в матче второго раунда 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Тяжёлая игра. На этой стадии лёгких игр и не бывает. Конечно, пропустили два быстрых гола, но потом играли до ошибки, которую мы не совершали. Хорошие эмоции. Никто не ожидал, наверное, что мы заберём две игры из Москвы. Парни молодцы», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Игра на «ВТБ Арене» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу команды из Челябинска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдёт 20 марта в Челябинске.

Ранее «Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.