«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» на своём льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» во втором матче серии 1/4 финала розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошёл в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» и завершился со счётом 7:0.

В составе ярославской команды шайбы забросили Максим Берёзкин (15-я), Степан Никулин (31-я, 35-я), Даниил Тесанов (36-я), Андрей Сергеев (39-я), Мартин Гернат (52-я), Александр Полунин (59-я).

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Локомотива». Третья игра состоится в Ярославле 20 марта.

Ранее сообщалось, что СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.