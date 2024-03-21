Неожиданная развязка и крах фаворита: «Авангард» вырвал победу у «Локомотива» в овертайме, «Трактор» дожал «Динамо»

В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» на своём льду уступил «Авангарду», накануне отправившему в отставку главного тренера Михаила Кравца. Омичи хоть и открыли счёт, большую часть времени провели в обороне и нанесли на 13 бросков в створ меньше соперника. Но в овертайме взяли верх благодаря самоотверженности Рида Буше. В свою очередь, «Трактор» неудачно начал домашнюю встречу с «Динамо», но стараниями Антона Бурдасова, Семёна Дер-Аргучинцева и Михаила Котляревского перевернул ход противостояния и одержал третью победу подряд.

Характер и самоотверженность «Трактора»

Для «Динамо» третий матч серии с «Трактором» имел особое значение. И не только потому, что потерпевшим два поражения подряд на родном льду москвичам было жизненно важно сломить сопротивление оппонента и возродить интригу в противостоянии. В этот день очередную, 643-ю встречу за бело-голубых собирался провести Андрей Миронов. Двое суток назад защитник повторил рекорд Сергея Вышедкевича, а теперь был готов выйти на чистое первое место по этому показателю. И наверняка хотел, чтобы покорение этой планки совпало с победой над челябинцами, а не с очередной неудачей.

И поначалу всё складывалось для «Динамо» довольно неплохо. Подопечные Алексея Кудашова не только были активнее впереди и заставляли Зака Фукале вступать в игру чаще Максима Моторыгина, но и сумели открыть счёт. Менее чем за пять минут до перерыва выдавший великолепный сезон Максим Шабанов явно перемудрил и в попытке сохранить шайбу поехал к собственным воротам. Но тут же оказался под давлением сразу двух соперников и совершил крайне необязательную потерю. Никита Гусев тут же адресовал пас Джордану Уилу, а тот не оставил шансов голкиперу.

Примечательно, что к этому «Динамо» вполне могло вести и более уверенно, если бы Дмитрий Рашевский не угодил в перекладину после сольного прохода. Но молодой нападающий гостей своим моментом не воспользовался, после чего инициатива стала постепенно переходить к «Трактору». Частично тому поспособствовали сами москвичи, вынужденные провести две минуты вчетвером из-за удаления Бреннана Менелла. Челябинцы устроили самую настоящую осаду, а Альберт Яруллин даже проверил на крепость штангу.

Казалось, отдых пойдёт «Динамо» на пользу, но нет. «Трактор» продолжил доминировать и уже к шестой минуте не только восстановил паритет, но и вырвался вперёд. И главными творцами этого камбэка стали Антон Бурдасов и Семён Дер-Аргучинцев, поучаствовавшие в обеих результативных комбинациях. Сначала первый откликнулся на передачу партнёра и великолепным броском в касание застал врасплох Моторыгина, а спустя 208 секунд вернул ему должок в ходе реализации лишнего. Экс-форвард «Торонто» расположился на пятаке и со второй попытки переправил шайбу в сетку.

Москвичам было необходимо прийти в себя. И помогла им в этом очередная вспышка эмоций, уже неоднократно происходившая по ходу этой серии. На этот раз потасовку устроили Седрик Пакетт и Виктор Антипин, вследствие чего коллективы провели две минуты в формате четыре на четыре. И появившимся свободным пространством лучше воспользовалось «Динамо». Артём Ильенко сместился с правого фланга в центр и точным попаданием под перекладину завершил сольный проход.

Тем не менее равновесие сохранялось недолго. Да, первыми нарушить его могли бело-голубые, но сами у себя отняли возможность поиграть в большинстве, проведя в таком формате лишь 35 секунд. За подножку был удалён Эрик О'Делл. А чуть позднее слишком увлеклись атакой и пропустили разящий контрвыпад, эффектную точку в котором поставил Михаил Котляревский. Примечательно, что в первой встрече противостояния он имел такой же шанс. Но если тогда сотряс перекладину, в этот раз был точен.

«Динамо» не оставалось ничего иного, кроме как всеми силами идти вперёд. Тем не менее создать полноценный навал удалось только в самой концовке — по иронии судьбы поспособствовал тому наказанный малым штрафом за четыре с половиной минуты до сирены Котляревский. Кудашов отправил на лёд шестого полевого, и моменты у ворот Фукале стали возникать буквально каждую секунду. Но и сам голкипер демонстрировал высочайший класс, и его партнёры не чурались принимать броски на себя. В общей сложности они заблокировали 26 попыток, благодаря чему вратарю пришлось показать мастерство лишь 33 раза. И как ни старались москвичи, пробить эту стену они не смогли. «Трактор» одержал волевую победу (3:2) и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

Доминирование «Локомотива» и стойкость «Авангарда»

В такую же сложную ситуацию рисковал попасть и «Авангард», накануне шокировавший хоккейную общественность решением снять главного тренера прямо по ходу плей-офф. Место Михаила Кравца занял наставник вратарей Сергей Звягин, а насколько это было оправдано, обещал показать первый выездной матч серии с «Локомотивом». Небольшим подспорьем для омичей должно было стать возвращение в состав Райана Спунера, пропустившего две предыдущие встречи.

И хотя с ходу включённый в лидирующее звено канадец начал не очень ярко, партнёры и без него ухитрились открыть счёт и прервать впечатляющую сухую серию Даниила Исаева. В преддверии старта этой встречи он не пропускал 136 минут 40 секунд, но на девятой минуте всё же дрогнул. На исходе большинства Дамир Жафяров вывел на ударную позицию Семёна Чистякова, а тот мощнейшим щелчком прошил голкипера хозяев. И заставил задуматься, а правда ли таким абсурдным был ход со сменой рулевого.

Тем не менее то было лишь яркой вспышкой в исполнении «Авангарда». «Локомотив» смотрелся гораздо сильнее и не только находился в зоне противника почти в два раза больше времени, но и в створ попадал заметно чаще (13:6). Вечно выручать Павел Хомченко не мог, и в концовке он всё же был вынужден капитулировать, благо всего один раз. Если Степан Никулин фантастическим по точности кистевым броском положил аккурат в девятку и помог ярославцам реализовать численное преимущество, то Ярослав Лихачёв момент упустил. За 110 секунд до сирены он чудесным образом не сумел замкнуть прострел Александра Полунина на дальней штанге.

Сумасшедшее давление «Локомотива» не спало и после перерыва. Большую часть времени «Авангард» был заперт в своей зоне и отбивался от нескончаемых атак соперника, но временами всё же отвечал. После сольного прохода в дальний угол метил Игорь Мартынов, а потом Звягин и вовсе получил возможность выпустить спецбригаду большинства — за подножку в бокс отправился Максим Берёзкин. Но не смог ни забить, ни хотя бы перехватить инициативу. В равных составах омичи выглядели слабо и надеялись либо на реакцию Хомченко, либо на неточность ярославцев. И такой подход приносил плоды, ведь ни Полунин, ни Артур Каюмов с Дмитрием Симашевым не могли застать врасплох вратаря.

В последние минуты «Авангард» даже сумел отвести игру от своих ворот и дать Хомченко какую-никакую передышку. И пусть сам толком ничего не создал, выстоял против «королей» вторых периодов. Ранее ярославцы пять раз брали верх в данном отрезке с общим счётом 12:2 и занимали первое место в лиге как по числу забитых, так и пропущенных голов.

Таким образом, шансы «ястребов» на успех хоть и немного, но возросли, ведь в третьих 20-минутках железнодорожники были далеко не так хороши. Из семи они взяли верх лишь в двух, да и соотношение шайб было не самым впечатляющим (3:3). Правда, у самого «Авангарда» статистика была невыдающаяся (4П — 0Н — 3П, 5:5), поэтому назвать фаворита было сложно.

В итоге хоть «Локомотив» и превзошёл «Авангард» как по времени в атаке (07:08 — 1:21), так и по броскам (11:5), особо острых моментов практически не создал. А чуть ли не главным действующим лицом его первой половины стал Лихачёв. Сначала тот вновь не воспользовался шикарным шансом отличиться, не сумев замкнуть прострел Павла Красковского, а потом подрался с Артёмом Чмыховым. Правда, и здесь не преуспел.

Как и в случае с первым матчем противостояния, судьба этого должна была решиться в овертайме. Вопрос, в каком именно. Ведь четверо суток назад хоккеистам потребовалось провести на льду почти 30 дополнительных минут, однако Берёзкин всё же оставил не у дел Хомченко. На этот же раз всё решилось уже на третьей. И ко всеобщей неожиданности, победу одержал «Авангард». Исаев оказался под градом бросков, но если Спунеру забить не дал, то помешать сделать это Риду Буше уже не смог. «Ястребы» сотворили сенсацию и вернули интригу в серию, а американец с восемью голами оторвался от конкурентов в гонке снайперов.