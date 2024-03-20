128 минут без голов и провалы в обороне: «Спартак» и СКА второй раз потерпели поражение в 1/4 финала Кубка Гагарина

«Спартак» в гостях проиграл «Металлургу» и второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Подопечные Алексея Жамнова нанесли 33 броска в створ ворот соперника, но так и не смогли застать врасплох 20-летнего Илью Набокова, продлив безголевую серию до 128 минут 31 секунды. А хозяева отличились лишь однажды, причём в равных составах в начале третьего периода, до этого не реализовав ни одного из шести удалений москвичей. В свою очередь, СКА допустил ряд грубых ошибок и потерпел на своём льду ещё одно поражение от «Автомобилиста». Петербуржцы по разу пропустили в большинстве и меньшинстве, а их шансы на камбэк перечеркнул Арсений Коромыслов, после потери которого отличился Степан Хрипунов.

Сухарь Набокова и гол Коробкина

В отличие от первого матча серии, второе противостояние между «Металлургом» и «Спартаком» вышло куда более ровным. Если двое суток назад перед третьим периодом подопечные Андрея Разина уже вели со счётом 3:0, то в этот раз продолжали гореть нули. При этом шансов убежать в отрыв у хозяев было более чем предостаточно, причём способствовали этому их оппоненты. За первые 40 минут москвичи дважды успели поиграть в меньшинстве в формате три на пять, но магнитогорцы ни одним из «подарков» не воспользовались. Хотя это вряд ли кого-то удивляло. В плей-офф они заметно сбавили в этом аспекте и занимали пятое место с конца по реализации лишнего в преддверии этого соревновательного дня. Не помогло даже появление в старте легендарного Ильи Ковальчука.

Правда, у «Спартака» ситуация была ещё хуже, ведь тот пока так и ней мог поразить ворота соперника во втором раунде плей-офф. Да, технически это произошло в самой концовке первого периода данной встречи, но гол Дмитрия Вишневского был отменён. По итогам видеопросмотра стало ясно, что шайба пересекла линию уже после сирены. В оставшихся эпизодах выше всяких похвал действовал голкипер «Металлурга» Илья Набоков, порой творивший чудеса. Так, в одном из эпизодов он столкнулся с собственным защитником и потерял равновесие, но даже лёжа не дал забить самому Ковальчуку.

После перерыва «Спартак» продолжил давить. Александр Пашин чуть было не открыл счёт, Ансель Галимов завершал с пятака, но 20-летний Набоков стоял стеной. Казалось, красно-белые вот-вот добьются своего, но тем обиднее для них было пропустить после первой же массированной атаки. После наброса на ворота в исполнении Люка Джонсона шайба не попала в створ, но ударилась о борт и выскочила аккурат к правой штанге. Дмитрий Николаев оказался дезориентирован и не помешал Егору Коробкину вывести «Магнитку» вперёд.

В итоге у красно-белых даже не получилось организовать полноценный навал. Дополнительного полевого они смогли выпустить лишь на последней минуте заключительного периода, но вшестером по-настоящему опасных моментов не создали. Можно вспомнить разве что наброс Андрея Локтионова с острого угла, но не более. В общей сложности «Спартак» нанёс 33 броска в створ, но Набоков выстоял, ввиду чего сухая серия москвичей достигла отметки 128 минут 31 секунда (с учётом первого раунда), а «Металлург» одержал вторую победу подряд.

30 сейвов Аликина и ошибки петербуржцев

В свою очередь, СКА был полон решимости реабилитироваться за фиаско в первом матче серии с «Автомобилистом». Двое суток назад подопечные Романа Ротенберга сенсационно уступили 2:3, а в случае ещё одной неудачи рисковали повторить судьбу «Ак Барса». Казанцы также дважды были биты дома, после чего так и не сумели в полной мере навязать борьбу екатеринбуржцам и завершили выступление в Кубке Гагарина синхронно с другим финалистом прошлогоднего розыгрыша — ЦСКА.

Правда, в первом отрезке преимущество армейцев не ощущалось. Да, хозяева чаще попадали в створ, но гости регулярно отвечали резкими контрвыпадами, которые Ротенберг называл их главным оружием ещё до начала матча. Причём екатеринбуржцы умудрялись проводить молниеносные встречные атаки как в равных составах, так и в меньшинстве. Так, на девятой минуте после сольного прохода по флангу чуть было не отличился Степан Хрипунов, угодивший в штангу.

Но уже в начале второй 20-минутки СКА всё же доигрался, пропустив при розыгрыше лишнего. Отсутствие взаимопонимания между Михаилом Воробьёвым и Сергеем Сапего привело к потере в средней зоне и выходу Алексея Бывальцева на рандеву с Никитой Серебряковым. Нападающий «Автомобилиста» не стал сближаться с вратарём и «выстрелил» аккурат в верхний угол, оформив второй гол в нынешнем плей-офф. И порадовал Анатолия Голышева, отбывавшего две минуты за подножку в штрафном боксе.

И после этого у хоккеистов СКА стали сдавать нервы. Возможно, причиной стал эпизод, в ходе которого Сергей Зборовский чуть было не впечатал Арсения Грицюк головой в перекладину собственных ворот, избежав наказания. Так или иначе, до конца периода петербуржцы заработали пять удалений, в то время как их оппоненты — лишь одно. И хотя поначалу «Автомобилист» не очень уверенно действовал в большинстве и даже чуть было не позволил Захару Бардакову забить в стиле Бывальцева, впоследствии всё же огорчил Серебрякова. При игре пять на три Кёртис Волк вывел на ударную позицию восстановившегося от травмы Стефана Да Косту, а тот феноменальным по точности броском отправил шайбу в сетку.

Во втором периоде СКА не только пропустил дважды, но и почти в три раза реже попадал в цель (7:19). Но с самого начала следующего отрезка пытался исправить ситуацию. Однако Евгений Аликин продолжал выручать своих партнёров. Сначала он не дал Сергею Толчинскому реализовать импровизированный буллит, а потом остановил сольный проход Эмиля Галимова. Однако за своё старание петербуржцы всё же были вознаграждены. Две попытки Василия Глотова отличиться с пятака не увенчались успехом, но нападающий не выключился из борьбу и всё же «проткнул» шайбу под голкипером и тем самым не только набрал очки в седьмой встрече подряд, но и вернул интригу в противостояние.

Сложно сказать, как бы всё закончилось, если бы за семь минут до сирены своим шансом воспользовался Марат Хайруллин. К этому моменту он уже успел ассистировать Глотову и продлить результативную серию до семи игр, но мог и вовсе стать героем матча и помочь СКА восстановить паритет в серии. Но форвард петербуржцев проверил на прочность каркас, а уже пару минут спустя его одноклубник Арсений Коромыслов допустил грубейшую ошибку в своей зоне. После проезда за воротами тот потерял шайбу, а оказавшийся в нужное время в нужном месте Хрипунов установил окончательный счёт на табло. Подопечные Николая Заварухина взяли верх (3:1) и сделали ещё один шаг к выходу в полуфинал Кубка Гагарина, а также помогли повторить рекорд КХЛ. В последний раз гости побеждали в шести из восьми первых встреч второго раунда плей-офф в 2011 году.