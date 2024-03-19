Жуткий разгром и невероятная концовка: «Локомотив» и «Трактор» одержали вторые победы в четвертьфинале Кубка Гагарина

«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором четвертьфинальном матче Кубка Гагарина. Ярославцы забросили в гостях семь безответных шайб в ворота соперника. При этом Степан Никулин дважды огорчил Павла Хомченко, Артур Каюмов оформил хет-трик из передач, а Даниил Исаев записал себе в актив первый сухарь. В другом матче дня «Динамо» вновь уступило «Трактору» в родных стенах, хотя в заключительном отрезке отыгралось со счёта 2:4, а Никита Гусев оформил дубль. Судьбу же противостояния в овертайме решило добивание Александра Шарова лёжа.

Для «Авангарда» и «Динамо» второй раунд Кубка Гагарина начался неудачно. Обе команды являлись фаворитами, но потерпели поражения в родных стенах от «Локомотива» и «Трактора» соответственно. А потому следующие матчи во многом превращались для них в определяющие. Ведь очередная домашняя осечка грозила серьёзно понизить шансы на выход в полуфинал. Дальше серии переедут в Ярославль и Челябинск, где отыграться со счёта 0:2 будет крайне сложно.

Дубль Никулина и сухарь Исаева

Поклонников омичей больше всего интересовало, восстановится ли Райан Спунер, пропустивший предыдущую игру из-за повреждения. Однако поставить его на ноги не удалось. Только на этот раз компанию Риду Буше и Владимиру Ткачёву в ведущем звене вместо канадца составил не Николай Прохоркин, а Валентин Пьянов.

Пожалуй, болельщики были готовы ко всему, но только не к тому, что на табло после финальной сирены будет гореть счёт 0:7. Хозяева провели худшее противостояние в текущем сезоне, нанесли всего 17 бросков и так и не сумели пробить Даниила Исаева. У гостей, напротив, всё получалось. Они ничего не позволили создать маститым оппонентам и реализовали почти все собственные моменты.

Уже дебют оставил гнетущее впечатление. Казалось, «ястребы» с ходу помчат вперёд, но на деле у них ничего не получалось. Соперники образцово оборонялись, не оставляя свободных зон, и не позволяли угрожать владениям Исаева. Щелчки если и шли, то с дальней дистанции. Шайба, образно говоря, долетала до вратаря «рваной». Куда интереснее смотрелись быстрые контрвыпады железнодорожников. Быстрые, юркие форварды легко убегали от мощных неповоротливых защитников визави, не славящихся идеальным катанием.

На 16-й минуте красно-зелёные вовсе вышли вперёд. Символично, что забил Максим Берёзкин, принёсший им победу в овертайме в предыдущей встрече. Получив пас от Артура Каюмова, он из правого круга вбрасывания отправил снаряд в дальний. Лишь после этого «Авангард» прибавил и создал несколько подходов. А Пьянов в одном из эпизодов даже угодил в перекладину.

Второй период получился образцовым для подопечных Игоря Никитина. Они ещё в серии с ЦСКА продемонстрировали умение сильно проводить именно данные отрезки, отметившись шестью голами. Единственной ошибкой гостей стало необязательное удаление Каюмова за бросок клюшки Рушану Рафикову. Но «Авангард» в большинстве не создал ничего. Запомнилось только случайное попадание шайбой в ребёнка на трибуне. К счастью, мальчик отделался испугом.

Далее «Локомотив» принялся доминировать. Он высоко прессинговал оппонентов, просто не позволяя им выходить из собственной зоны, и накатывал одну атаку за другой. Очень важно, что при этом ярославцы не позволяли омичам сменяться и изматывали их. Всё это привело к грубым помаркам.

На 32-й минуте защитник «ястребов» неудачно выбросил шайбу. Степан Никулин тут же поймал её рукой в воздухе, опустил на лёд и, подработав снаряд, прицельно щёлкнул в дальний. А вскоре нападающий, до того не имевший голов в нынешнем розыгрыше плей-офф, оформил дубль. На этот раз он спокойно бросил из левого круга, и шайба с рикошетом от плеча Павла Хомченко оказалась в сетке.

Тут же Михаил Кравец снял вратаря, который провёл потрясающий стартовый поединок серии, и выпустил вместо него Илью Проскурякова. Но не помогло и это. Не успел резервный голкипер появиться на площадке, как Даниил Тесанов сместился от левого борта в центр мимо двоих визави и поставил точку.

В довершение всех бед Игорь Мартынов отправился на скамейку штрафников за подножку незадолго до перерыва. Гостям потребовалось всего девять секунд, чтобы вывести Андрея Сергеева на бросок и реализовать большинство. После этого на льду разгорелась массовая драка.

Заключительный период превратился в пустую формальность, но хоккеисты «Авангарда», к их чести, не опустили рук и пытались сократить отставание. Однако эмоции порой перехлёстывали. В одном из эпизодов гости после удаления Марка Вербы и Богдана Киселевича остались в двойном большинстве и увеличили отрыв благодаря щелчку Мартина Герната.

В концовке Кравец даже зачем-то снял вратаря. Видимо, для того, чтобы Александр Полунин поразил уже пустой створ. Хозяева же, несмотря на все старания, так и не сумели пробить Исаева, оформившего дебютный шатаут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Два гола Гусева и решающий бросок Шарова

«Динамо», в отличие от «Авангарда», по крайней мере, обошлось без потерь. Лучший бомбардир регулярки Никита Гусев в предыдущем матче сыграл более 15 минут. Нашлось место в заявке и Седрику Пакетту, получившему повреждение день назад и даже на время покинувшему площадку.

Однако и другой фаворит столкнулся с трудностями в первом периоде. Хотя москвичи сразу же помчались вперёд — на руку им оказалось и раннее удаление у гостей за нарушение численного состава. Пусть реализовать его не удалось, подопечные Алексея Кудашова заперли соперника в зоне и обрели уверенность в себе. А на седьмой минуте они отметились абсолютно закономерным голом. Пакетт, воспользовавшись скидкой Гусева, продвинулся вперёд и из левого круга щёлкнул в ближнюю девятку. Но Алексей Заварухин взял запрос на предмет офсайда и оказался прав. Судьи, изучив повтор, постановили: канадец не успел сохранить снаряд в пределах синей линии.

Пауза пошла на пользу челябинцам — они успокоились и выровняли игру. А вскоре Максим Шабанов и вовсе открыл счёт. Хозяева неудачно вышли из обороны и совершили потерю. Соперники моментально воспользовались помаркой и вывели на удар нападающего. А тот умудрился из левого круга попасть в ближнюю девятку прямо над плечом Ильи Коновалова.

«Динамо» отыгралось менее чем через две минуты. И опять помогло удаление в ростере оппонента. На этот раз бело-голубые реализовали большинство — Эрик О'Делл с пятака пропихнул снаряд в сетку. Показалось, москвичи поведут штурм чужих владений, однако вместо этого они сами схватили ненужное нарушение. И Виктор Антипин незадолго до перерыва поставил точку в красивой комбинации. Кудашов по примеру коллеги взял просмотр. Арбитры постановили, что офсайда не было, и столичный коллектив ещё и остался в меньшинстве.

Во втором отрезке ситуация для двукратных обладателей Кубка Гагарина ещё больше усложнилась, хотя поначалу ничто не предвещало беды. «Трактористы», дисциплинированно проведшие предыдущий матч, в отчётном нарушали правила регулярно. Вот и после выхода из раздевалки Артём Блажиевский отправился на скамейку за подножку. А всего через полминуты абсолютно ненужное удаление допустил Александр Шаров, выбросивший шайбу на трибуны. В формате «пять на три» бело-голубые просто не имели права не восстановить равновесие. Всего спустя девять секунд Гусев, воспользовавшись переводом Джордана Уила, точно бросил в ближний.

Однако далее повторился сценарий стартового периода. Пропустив, челябинцы мгновенно провели разящую контратаку. Михаил Котляревский совершил перехват в чужой зоне, протащил шайбу вперёд и бросил. Сложилось впечатление, что Коновалов поймал снаряд в ловушку. Однако он выскочил из неё, и Джек Родевальд оказался первым на добивании.

А на 36-й минуте гости увеличили преимущество. Антон Бурдасов не самым могучим щелчком из левого круга поставил Коновалова в тупик. К сожалению, в серии с «Трактором» голкиперы совсем не выручают «Динамо». В первом поединке Кудашов был вынужден заменить Коновалова на Максима Моторыгина. Повторилась история и на этот раз.

Но «Динамо» не было бы собой, если бы не продемонстрировало фирменный характер. Да и Кудашов в перерыве, видимо, провёл жёсткий разговор с подопечными, и на площадку они вернулись совсем с другим настроением. В каждом эпизоде хозяева бились до конца, не жалея ни себя, ни соперников. Намного эмоциональнее реагировала и скамейка.

А в сложный миг бремя лидерства на себя взвалил Гусев. Стоило Никите решить проблемы со здоровьем, как он начал показывать совсем другой хоккей. Вот и на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» он не только отличился в большинстве, но и сократил отставание в равных составах. Стоило забыть форварда возле чужих ворот, как он щёлкнул точно в дальнюю девятку.

Затем бело-голубые устроили настоящий штурм чужих ворот, нанося один бросок за другим. Гости вынуждены были отойти в собственную зону и обороняться. И вскоре давление принесло свои плоды, когда Дмитрий Рашевский отправил шайбу в дальний угол с рикошетом от защитника и сравнял счёт. Фукале же, блестяще действовавший до того, сейчас не спас.

К чести дружины Заварухина, в сложный момент она сумела выровнять ход игры. На руку оказалось и удаление Андрея Миронова. Капитан вынужден был сбивать убегавшего на рандеву с вратарём Михаила Котляревского. В большинстве уже «трактористы» упустили несколько шансов. Хорош на последнем рубеже, в отличие от Коновалова, был Моторыгин. В дальнейшем москвичи, хотя и владели преимуществом, забить ещё в основное время не сумели.

В итоге судьба противостояния решилась в овертайме, который тоже получился невероятно ярким. Взять верх могли обе стороны. Чего стоит хотя бы невероятный сейв Фукале после броска Максима Джиошвили в упор. К канадцу в дополнительное время вернулась уверенность в себе, и он совершил десять сейвов. А в эпизоде с броском Гусева с нулевого угла «Трактор» спасла штанга.

Во многом же определяющим стало двойное удаление в составе москвичей. Сначала Даниил Пыленков отправился на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой, а затем Кирилл Готовец — за абсолютно ненужный вынос шайбы за пределы площадки. Втроём хозяева сражались как львы и бросались под щелчки, а Моторыгин крутился как белка в колесе. Ценой невероятных усилий бело-голубые выстояли.

Однако отдано было слишком много сил. Гости продолжили нагнетать давление и вырвали победу на 74-й минуте. Шаров с близкого расстояния протолкнул снаряд между ног вратарю. Моторыгин, блестяще заменивший Коновалова, на этот раз не выручил. А челябинцы проявили характер и повели в серии со счётом 2:0. Следующие два матча они проведут в родных стенах и теоретически уже дома могут гарантировать себе путёвку в полуфинал.