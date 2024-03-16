Главный тренер «Трактора» Заварухин: на грубость «Динамо» будем отвечать грубостью

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал о планах команды в случае грубой игры со стороны «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Как и в серии с «Салаватом», грубость будем исключать грубостью. В хоккей играют взрослые мужики. Но задания такого заранее никто не давал», — цитирует тренера «Матч ТВ».

«Трактор» одержал победу над «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора». Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.

Ранее Валерий Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь.