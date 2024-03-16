Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь
- РИА Новости
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«Матч был с переменным успехом, и «Динамо» давило, и «Трактор» напирал. Но я считаю, «Динамо» подвёл вратарь, поэтому такой результат», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой.