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Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь

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Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал поражение «Динамо» от «Трактора» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.
Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Матч был с переменным успехом, и «Динамо» давило, и «Трактор» напирал. Но я считаю, «Динамо» подвёл вратарь, поэтому такой результат», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой.

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