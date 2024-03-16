Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь

Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал поражение «Динамо» от «Трактора» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Матч был с переменным успехом, и «Динамо» давило, и «Трактор» напирал. Но я считаю, «Динамо» подвёл вратарь, поэтому такой результат», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой.