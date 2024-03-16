Матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой

В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между московским «Динамо» и челябинским «Трактором» произошла потасовка.

В концовке игры бело-голубые пытались затолкать шайбу в ворота Зака Фукале, что в итоге вылилось в массовую потасовку после финальной сирены. При этом столкновение между игроками не продлилось долго, они пожали друг другу руки.

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на лёд во время матча «Динамо» — «Трактор» в Кубке Гагарина.