Матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
В концовке игры бело-голубые пытались затолкать шайбу в ворота Зака Фукале, что в итоге вылилось в массовую потасовку после финальной сирены. При этом столкновение между игроками не продлилось долго, они пожали друг другу руки.
Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на лёд во время матча «Динамо» — «Трактор» в Кубке Гагарина.