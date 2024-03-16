В гостях как дома: «Локомотив» и «Трактор» одержали выездные победы в первых четвертьфинальных матчах Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Трактор» одержали выездные победы над «Авангардом» и «Динамо» в стартовых матчах четвертьфинальных серий Кубка Гагарина. При этом обе команды пропустили первыми, но проявили характер. Железнодорожники нанесли 53 броска по воротам Павла Хомченко и взяли верх благодаря голу Максима Берёзкина во втором овертайме. Челябинцы ещё до перерыва отличились трижды за 207 секунд, а Максим Шабанов отдал две результативные передачи. Зак Фукале совершил 35 сейвов.

53 броска по чужим воротам и гол Берёзкина на 90-й минуте

Встречи между «Авангардом» и «Локомотивом» изначально должны были получиться крайне непростыми и вязкими. Предполагалось, что идеально действующие в обороне железнодорожники не позволят звёздным нападающим соперника вольготно себя чувствовать. И уже первая игра полностью оправдала прогнозы, завершившись только во втором овертайме.

В довершение всех бед «ястребы» столкнулись с неожиданной кадровой проблемой. Компанию в «лазарете» Ивану Игумнову, про неважное состояние здоровья которого сообщалось ранее, составил Райан Спунер. Таким образом, Михаилу Кравцу пришлось разбивать ведущую атакующую тройку и отправлять Николая Прохоркина к Риду Буше и Владимиру Ткачёву.

Поначалу складывалось впечатление, что это несильно сказалось на команде. Она мощно стартовала и едва не открыла счёт уже на второй минуте, когда Буше чудом не преобразовал в гол прострел как раз Прохоркина. Своевременно перекрыл створ Даниил Исаев. Вратарь и в дальнейшем несколько раз выручил партнёров. А в середине периода открыть счёт хозяевам помогло удаление Мартина Герната за подножку. Уже на исходе большинства Иван Николишин добил шайбу в сетку с рикошетом о клюшку визави.

Лишь пропустив, гости пришли в себя и прижали оппонентов к воротам. Они старались как можно оперативнее доставлять снаряд в чужую зону и максимально часто бросать. Теперь уже в игру постоянно приходилось вступать Павлу Хомченко, до того проведшему в плей-офф всего один матч за «Спартак». Однако россиянин действовал надёжно и не совершал помарок, как порой в регулярке.

Во второй 20-минутке давление ярославцев только увеличилось. Во многом способствовала этому недисциплинированность омичей. Например, Артём Чмыхов отправился на скамейку штрафников на две минуты за подножку, а Никита Холодилин вовсе получил четыре за удар Герната клюшкой по лицу. Но подопечные Кравца образцово оборонялись в неравных составах и не позволили сопернику отличиться. Да и Хомченко продолжал творить чудеса на последнем рубеже.

Заключительный отрезок вовсе был отмечен полной доминацией коллектива Игоря Никитина. Понимая, что необходимо спасаться, его подопечные донельзя упростили свой хоккей. При каждой удобной возможности они старались доставить шайбу на чужой пятак и пытались набрасывать на ворота от синей линии в надежде на подставление. При этом им быстро удавалось проходить среднюю зону, что позволяло организовывать стремительные контрвыпады. А ещё гости обеспечили себе преимущество по выигранным вбрасываниям — 50:44.

И уже на 44-й минуте они абсолютно заслуженно восстановили равновесие. Артур Каюмов подхватил шайбу в чужой зоне и организовал выход «два в одного». Его бросок Хомченко отразил щитком, но нападающий тут же вернул себе шайбу и выполнил пас на пустые ворота Максиму Шалунову.

Более того, практически тут же Каюмов вывел «Локо» вперёд, по-теннисному добив снаряд в сетку с близкой дистанции. Но Кравец взял просмотр на предмет атаки вратаря Георгием Ивановым, и судьи его поддержали. Даже после этого красно-зелёные не сбавляли обороты и могли поставить точку, если бы не Хомченко. При этом соперники в третьем периоде нанесли всего два щелчка.

В итоге всё решилось только во втором овертайме. Но и там ярославцы были ближе к успеху. Не успели хоккеисты вернуться на площадку, как на скамейку отправился Буше за игру высоко поднятой клюшкой. В большинстве Иванов с пятака пытался протолкнуть снаряд в сетку, но Дамир Шарипзянов чудом вынес его с ленточки, спровоцировав массовую потасовку.

А на 90-й минуте «Локомотив» закономерно поставил точку. Причём незадолго до этого большинство заработал «Авангард», но во второй раз реализовать его не сумел. Наказание последовало незамедлительно. А судьбоносную помарку в своей зоне совершил Богдан Киселевич. Он упал и подарил шайбу Максиму Берёзкину. Тот убрал на замахе

Михаила Гуляева и спокойно переиграл Хомченко.

Павел сделал всё для победы одноклубников: отразил 51 щелчок, установив личный рекорд в КХЛ, но даже этого оказалось недостаточно. «Авангард» же, от которого ждали атакующей феерии, большую часть встречи оборонялся и нанёс всего 27 бросков за полтора часа. Возможно, сказалось в том числе отсутствие Спунера, поскольку без привычного партнёра Ткачёв и Буше тоже несколько померкли.

35 сейвов Фукале и три гола «Трактора» за 207 секунд

В преддверии первого противостояния между «Динамо» и «Трактором» болельщики гадали, поможет ли москвичам Никита Гусев. Алексей Кудашов заверял, что лучший бомбардир регулярки сыграет, и не обманул. Нападающий попал в заявку и составил компанию Джордану Уилу и Седрику Пакетту в ведущем звене.

Казалось, это должно благотворно сказаться на коллективе. На деле стартовый отрезок обернулся для него холодным душем. Причём поначалу ничто не предвещало беды. Челябинцы, как и ожидалось, стремились действовать на равных с грозным соперником и вдобавок первыми заработали большинство. Однако бело-голубые спокойно оборонялись, а затем открыли счёт. Артём Ильенко вылез на пятак под острым углом и не сумел переиграть Зака Фукале, но первым на добивании оказался Максим Джиошвили.

Тем неожиданнее оказался быстрый ответный гол, во многом не вытекающий из хода встречи. Александр Сошников просто наудачу совершил наброс от синей линии. Шайба даже не попала в створ, но так удачно отскочила от лицевого борта на пятак, что её отправил в сетку Никита Сошников.

Хозяева, оказавшиеся в состоянии грогги, следом пропустили ещё две за 104 секунды. В обоих случаях блестяще сыграл Максим Шабанов. Сначала он красиво развернулся за чужими воротами и, оттянувшись назад, бросил. А оказавшийся на пути шайбы Владимир Ткачёв невольно подправил её в створ. В довершение всех бед Уил получил две минуты, и Шабанов уже в неравных составах выполнил прострел на пустые ворота Данилу Юртайкину. Кудашов был вынужден провести замену поплывшего вратаря и выпустить Максима Моторыгина вместо Ильи Коновалова.

Во втором периоде сложности для действующего обладателя Кубка Континента не закончились. На экваторе поединка повреждение получил ещё один ведущий нападающий — Пакетт, который совсем недавно вернулся в строй. Без него действия в атаке ещё больше разладились. Не удалось воспользоваться даже фирменным большинством, поскольку «трактористы» оборонялись образцово.

А вскоре Артём Блажиевский увеличил преимущество гостей. Защитник порадовал поклонников могучим щелчком от синей линии, воспользовавшись скидкой Чарльза Робинсона. Но незадолго до перерыва Эрик О'Делл всё же возродил интригу хорошим броском с кистей в ближний угол и заодно прервал пятиматчевую безголевую серию в нынешнем плей-офф.

В заключительном отрезке у бело-голубых не оставалось иного выбора, кроме как идти вперёд, тем более травма Пакетта оказалась несерьёзной и он опять вышел на площадку. «Трактористам» пришлось запереться в своей зоне, но они защищались идеально. Во-первых, соперникам совсем не оставляли свободных зон в центре и вынуждали уходить к бортам. Во-вторых, челябинцы, понимая, насколько москвичи сильны в большинстве, допустили лишь одно нарушение правил, хотя в серии с «Салаватом Юлаевым» фолили регулярно. Даже единственная серьёзная потасовка разгорелась после сирены.

Наконец, нельзя не отметить совершившего 35 сейвов Фукале. Он вселял в партнёров уверенность и в 90% случаев ловил шайбу намертво, не позволяя визави действовать на добивании. Единственный стопроцентный шанс, который имели хозяева в концовке, упустил Игорь Чернышов. Получив пас от Даниила Пыленкова, он бросал из правого круга по пустому створу, но угодил в перекладину. Тут же гости ответили выходом Юртайкина почти один на один с Моторыгиным. А на последних минутах оппонентам не помогла даже замена вратаря на шестого полевого.