Плющев считает абсурдом идею присвоения легионерам статуса ветерана в КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об идее ввести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) специальный статус для иностранцев-ветеранов, согласно которому они перестанут считаться легионерами.

«Думаю, что такую идею продвигает определённое лобби, которое уже давно продвигает идею увеличения количества легионеров на льду. И если примут, то для отвода глаз наверняка скажут общественности, что мы таким образом отдаём дань уважения. Эта история длится уже давно. Видимо, ищут лазейки, чтобы продвинуть идею с легионерами.

Кому-то выгодно привозить средних иностранцев из НХЛ и мариновать своих молодых талантов на скамейке. Ни один администратор никогда не предпочтёт иностранцу нашего юного парня. Непонятно, зачем они это делают. Потому что контрактам таких середняков могут позавидовать некоторые ребята из НХЛ? Так что это абсурд. И нужно убрать тех иноагентов из лиги, кто продвигает такие идеи», — заявил Плющев RT.

Ранее сообщалось, что Алексей Дементьев назвал бесполезной идею введения особого статуса для легионеров-ветеранов в КХЛ.