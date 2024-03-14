RT в Telegram
Подпишись

Дементьев назвал бесполезной идею введения особого статуса для легионеров-ветеранов в КХЛ

Короткая ссылка
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев раскритиковал идею введения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) особого статуса для иностранных игроков-ветеранов, согласно которому они не будут считаться легионерами.
Дементьев назвал бесполезной идею введения особого статуса для легионеров-ветеранов в КХЛ
  • РИА Новости

«Лига сама определяет направление развития. Но намерение ввести для иностранцев особый статус «ветерана» и сделать его нелегионером мне совершенно непонятно. Никакого стимула им это не придаст. Они и так уже давно играют в России, значит, им и без всякого статуса комфортно здесь выступать и из состава они в любом случае не выпадут. Вместо того чтобы использовать молодых российских ребят и вкладываться в их будущее, занимаются лимитом. У нас полным-полно талантов, которые наверняка уедут в НХЛ: Данила Юров, Никита Гребёнкин, Никита Артамонов. И это лишь некоторые из них. Многим спортсменам не доверяют в их родных клубах и отправляют в аренду, где они проявляют себя в полной мере, и это главная проблема. Лучше начать решать её, а не заниматься введением особых статусов для иностранцев», — заявил Дементьев RT.

Ранее сообщалось, что выступающие в КХЛ на протяжении длительного срока иностранные спортсмены могут лишиться статуса легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить