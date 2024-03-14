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СЭ: КХЛ может присвоить особый статус давно выступающим в лиге иностранцам

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Выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на протяжении длительного срока иностранные спортсмены могут лишиться статуса легионеров.

По данным «Спорт-Экспресса», в настоящее время в руководстве лиги обсуждается внесение данного пункта в регламент. При этом пока не определено условие, при выполнении которого иностранный хоккеист не будет считаться легионером в КХЛ.

В то же время высока вероятность, что в будущем сезоне КХЛ лимит на легионеров останется прежним — три человека.

16 марта в КХЛ стартует второй раунд плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. На данной стадии «Авангард» померится силами с «Локомотивом», «Динамо» — с «Трактором». Также «Металлург» сразится со «Спартаком», а СКА — с «Автомобилистом».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым.

 

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