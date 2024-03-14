«Бизнес Online»: «Автомобилист» заинтересован в подписании Радулова

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» проявляет интерес к подписанию контракта с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым, у которого летом истекает контракт с командой.

По данным «Бизнес Online», самому хоккеисту нравится в Казани, что может повлиять на его выбор места продолжения карьеры. При этом отмечается, что в настоящий момент между «Ак Барсом» и Радуловым переговоров не ведётся.

Окружение Радулова намерено изучить и другие возможные варианты. И одним из заинтересованных в хоккеисте клубов является «Автомобилист», взявший верх над «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина — 2024.

Радулов известен по выступлениям за «Динамо», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 58 матчей и набрал 40 (16 + 24) очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обошёл Радулова в списке лучших отечественных снайперов в истории НХЛ.