Испытание Голдобина, дуэль Кравеца с Никитиным и травмы Никишина и Гусева: главные интриги 1/4 финала Кубка Гагарина

Сможет ли самое результативное звено регулярки взломать оборону «Локомотива», а «Авангард» избежать участи ЦСКА? Сколько очков наберёт Николай Голдобин в противостоянии с бывшей командой и по силам ли «Спартаку» досрочно отправить «Металлург» на каникулы? Как повлияют травмы Александра Никишина и Никиты Гусева на СКА и «Динамо»? Главные интриги второго раунда плей-офф КХЛ — в материале RT.

Кто победит в противостоянии стилей?

Дуэль «Авангарда» и «Локомотива», безусловно, можно назвать одной из самых любопытных в четвертьфинале Кубка Гагарина. И дело не только в мощи команд, хотя она не вызывает сомнений, но в разном подходе к игре. По сути, болельщиков ждёт противостояние разных стилей.

«Ястребы» при любой возможности стараются идти вперёд и действуют от себя. Неслучайно в регулярном первенстве они попали в топ-5 по количеству голов (211), а ведущее звено Рид Буше — Владимир Ткачёв — Райан Спунер стало одним из наиболее результативных. Да и в плей-офф первый уже забросил семь шайб в пяти матчах, а второй отдал столько же ассистов. И только Спунер не набирал очков, что скорее следует признать аномалией. Хороша и вторая тройка, собранная зимой. Дамир Жафяров, Николай Прохоркин и Томаш Юрчо стали приносить результат почти мгновенно. Будет крайне любопытно, сумеют ли ярославцы сдержать форвардов соперника.

А вот надёжными действиями в обороне подопечные Михаила Кравеца похвастать не в состоянии. Показательно, что в регулярке они пропустили 181 шайбу, а штаб так и не определился с первым номером. Железнодорожники, напротив, не первый год делают ставку на защиту и позволили соперникам отличиться всего 139 раз, заняв по этому показателю первое место наряду со СКА, зато забросили всего 174.

На пользу коллективу Игоря Никитина должен пойти важный успех в стартовом раунде. Он легко в пяти встречах расправился с ЦСКА, которому до того уступал в матчах на вылет три сезона подряд. И пусть действующие чемпионы выглядели блёкло, это не отменяет достижения оппонентов. Главное не расслабиться после громкого триумфа, но вряд ли жёсткий наставник это допустит.

В качестве преимущества красно-зелёных можно назвать и полное отсутствие травм. А вот омичам, по крайней мере в первых играх, не помогут нападающий Иван Игумнов и защитник Роман Абросимов. Пусть они оба и не лидеры дружины, но регулярно получают практику и входят в обойму.

Сдержит ли «Трактор» «Динамо»?

В паре «Динамо» — «Трактор», напротив, есть явный фаворит. Речь о москвичах, взявших Кубок Континента. Челябинцы же заняли лишь шестое место на Востоке, всего на два очка опередив «Ладу». Зато в стартовом раунде они преподали сенсацию, выбив из борьбы крепкий «Салават Юлаев», и дали понять, что легко с ними не будет никому. Более того, именно на соперников будет давить ответственность, тогда как подопечные Алексея Заварухина и так добились отличного для себя результата. Если же они одолеют ещё и чемпиона регулярки, то станут героями.

При этом главной фишкой коллектива стала предельная жёсткость. Хоккеисты регулярно нарушали правила, постоянно вступали в драки и суммарно заработали 147 минут штрафа. А Чарльза Робинсона и вовсе удалили до конца второго матча за нокаут в потасовке с Григорием Паниным. Однако в поединках с бело-голубыми такая тактика грозит обернуться серьёзными проблемами. Дело в том, что подопечные Алексея Кудашова блестяще реализовывают большинство. В регулярке они стали лучшими по этому показателю (30,7 %), а в плей-офф лишь немного уступают «Локомотиву» (26,3 %). Поэтому «трактористам» важно действовать как можно аккуратнее.

Зато облегчить им задачу могут сложности Никиты Гусева со здоровьем. Лучший бомбардир регулярки пропустил пятую игру с одноклубниками из Минска, а в следующей провёл на льду меньше восьми минут. К тому же форвард не вышел на занятие 14 марта. Но Кудашов заверил: звезда будет играть. И даже в его отсутствие перед челябинцами встанет непростая задача — сдержать других лидеров оппонента в атаке: Джордана Уила, Бреннана Менелла, Дмитрия Рашевского и Седрика Пакетта, ведь любой из них способен решить судьбу эпизода. Особенно приятно за последнего, который вернулся в строй уже по ходу Кубка Гагарина и в четырёх матчах набрал пять очков. Тем более челябинцы сами не обошлись без потери в обороне. Один из ведущих защитников, Сергей Телегин, из-за травмы не поехал с партнёрами в Москву.

А болельщики обоих коллективов ещё и получат возможность предаться приятной ностальгии, поскольку именно их любимцы разыграли между собой главный трофей в 2013-м. Столичная дружина тогда оказалась сильнее — 4-2. А спустя 11 лет в её составе остался один хоккеист, принимавший участие в тех матчах, — капитан «Динамо» Андрей Миронов.

Окажется ли «Металлург» сильнее «Спартака»?

Но наибольший интерес во втором раунде привлекает противостояние «Металлурга» и «Спартака», тем более заранее определить в нём сильнейшего решительно невозможно. Магнитогорцы первенствовали на Востоке, а москвичи не знали себе равных по количеству голов (233) и показывали яркий атакующий хоккей. При этом оба очных матча в регулярке с общим счётом 9:3 выиграла «Магнитка». В домашних стенах красно-белые и вовсе оказались разбиты — 2:6.

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Многое будет зависеть от действий грозного ведущего звена столичного коллектива Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин, которых за красивые комбинации на площадке прозвали «бразильцами». Неплохо они смотрелись и во встречах плей-офф с «Северсталью», где выбили на троих 14 очков. А главное, Морозов полностью восстановился после повреждения.

Для Голдобина же эти матчи и вовсе получатся особенными, ведь он на протяжении трёх сезонов защищал цвета «рысей». Нападающий приносил пользу, но всё-таки максимально раскрылся именно под руководством Алексея Жамнова, попутно обновив множество клубных рекордов результативности. Теперь же он постарается остановить бывшую команду.

У «Магнитки» прекрасно себя проявляет молодёжь. Например, 20-летний Никита Гребёнкин точным броском принёс решающую победу над «Амуром» в овертайме. Четыре очка набрал 19-летний Роман Канцеров, а лучший бомбардир коллектива в регулярке Данила Юров — два. Наверняка все они постараются проявить себя и на фоне столичного гранда.

Но интереснее всего будет понаблюдать за вратарём 2003 года рождения Ильёй Набоковым. Андрей Разин не побоялся сделать на него ставку в Кубке Гагарина и пока не прогадал. В шести матчах стартового раунда голкипер отразил 92,9 % бросков и стал первым представителем своего амплуа после Андрея Василевского, признанным лучшим новичком раунда плей-офф КХЛ. Но одно дело отражать атаки «Амура», а другое — сдерживать звёздное нападение «Спартака».

Между тем у оппонентов, судя по заявлению Жамнова и самого хоккеиста, полностью готов к выходу на лёд Илья Ковальчук, годящийся Набокову в отцы. Он принял участие лишь в одном матче с «Северсталью», и красно-белые в нём допустили единственную осечку. Возможно, ветерана приберегли для более сложных испытаний.

Поможет ли травма Никишина «Автомобилисту» выбить СКА?

Явного фаворита можно назвать лишь в паре СКА — «Автомобилист». Петербуржцы ещё осенью набрали потрясающий ход и едва не выиграли Кубок Континента. К тому же они обладают сбалансированным составом практически без слабых мест и многими считаются главными претендентами на трофей.

Однако екатеринбуржцы уже сотворили громкую сенсацию в плей-офф, в четырёх матчах выбив действующего финалиста Кубка Гагарина «Ак Барс». Теперь же они готовы создать ещё одно чудо. К тому же, как и в ситуации с «Трактором», ответственность будет давить скорее на соперника, а подопечных Николая Заварухина даже в случае вылета ругать никто не станет.

Весьма интересно будет посмотреть на вратарскую дуэль между лучшим голкипером прошлого сезона Никитой Серебряковым и Евгением Аликиным. Последний во встречах с казанцами проявил себя с наилучшей стороны и даже лидирует в нынешнем розыгрыше плей-офф по проценту отражённых бросков (96,1%), если не брать в расчёт не проведших и полного поединка Дмитрия Лозебникова и Амира Мифтахова.

Заметно облегчить жизнь андердогу может и потеря одного из лидеров Романом Ротенбергом. Александр Никишин получил повреждение плеча в последнем матче с «Торпедо». По информации СМИ, он рискует выбыть из строя на долгий срок. Переоценить важность спортсмена для коллектива сложно, ведь он стал лучшим в регулярке по показателю полезности (+32). Более того, с 56 очками Никишин оказался самым результативным защитником первенства. Неудивительно, что в 22 года он удостоился капитанской нашивки. Помимо него, выбыли Борна Рендулич, Михаил Пашнин и Андрей Педан, но их отсутствие команда с берегов Невы переживёт.

Впрочем, без кадровых проблем не обошёлся и «Автомобилист». Заварухин сообщил, что под вопросом остаётся выход на лёд Стефана Да Косты и Анатолия Голышева. Легионер провёл всего одну игру с «Ак Барсом», а россиянин, забросивший казанцам четыре шайбы, пропустил последнюю.