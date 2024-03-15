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Буре заявил, что Сечин недоволен результатами ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

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Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Павел Буре сообщил, что председатель правления красно-синих Игорь Сечин недоволен выступлением команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Буре заявил, что Сечин недоволен результатами ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«ЦСКА выиграл три последних Кубка Гагарина из четырёх, два подряд. Такого не было никогда в истории. ЦСКА уже в неё вошёл. Однако, конечно, руководство и болельщики недовольны тем, что команда вылетела так рано в этом году. Уже был предварительный наблюдательный совет, его проводил Игорь Иванович Сечин. Он недоволен таким результатом, конечно. Надо что‑то делать», — сказал Буре «Матч ТВ».

В 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 4:1.

Ранее наставник красно-синих Сергей Фёдоров заявил, что его команда не сумела показать тот уровень игры, которого требует плей-офф КХЛ.

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