Буре заявил, что Сечин недоволен результатами ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Павел Буре сообщил, что председатель правления красно-синих Игорь Сечин недоволен выступлением команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«ЦСКА выиграл три последних Кубка Гагарина из четырёх, два подряд. Такого не было никогда в истории. ЦСКА уже в неё вошёл. Однако, конечно, руководство и болельщики недовольны тем, что команда вылетела так рано в этом году. Уже был предварительный наблюдательный совет, его проводил Игорь Иванович Сечин. Он недоволен таким результатом, конечно. Надо что‑то делать», — сказал Буре «Матч ТВ».



В 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 4:1.



Ранее наставник красно-синих Сергей Фёдоров заявил, что его команда не сумела показать тот уровень игры, которого требует плей-офф КХЛ.