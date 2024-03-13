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Буше, Аликин и Пресс признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первого раунда плей-офф.
Буше, Аликин и Пресс признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ
  • Gettyimages.ru

Лучшим нападающим стал Рид Буше («Авангард»). Он забросил семь шайб в пяти матчах серии с «Ладой».

У защитников лучшим признали Робина Пресса из «Металлурга», набравшего 7 (2 + 5) очков в шести матчах серии с «Амуром».

Лучшим вратарём назван Евгений Аликин («Автомобилист»). Вместе с командой он одержал четыре победы в пяти матчах серии с «Ак Барсом».

Лучшим новичком стал Илья Набоков («Металлург»).

Ранее сообщалось, что первый раунд Кубка Гагарина — 2024 установил два рекорда посещаемости.

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